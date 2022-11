Migraine : nos 8 astuces pour en finir avec ce mal de tête

L'ESSENTIEL La migraine est fréquente, touchant 7 à 8 millions de personnes en France, dont 75 % de femmes.

Les migraines, qui touchent 7 à 8 millions de personnes en France, dont les trois quarts de femmes, sont de plus en plus fréquentes, elles sont notamment dues au temps passé sur les écrans. Lorsque la migraine s’installe, elle peut vous terrasser au lit pendant plusieurs heures, incapable de faire autre chose que de vomir. Généralement, elle passe toute seule mais voici 8 conseils faciles à appliquer pour s'en remettre le plus rapidement possible.

Maux de tête : n'oubliez pas de vous hydrater !

1/ Buvez de l'eau

La déshydratation peut provoquer des maux de tête. Tout au long de la journée, pensez à bien vous hydrater. La façon la plus simple de le faire est de garder une bouteille d'eau dans votre sac ou sur votre bureau.

2/ Appliquez un gant d'eau froide sur le front

Un gant mouillé avec de l'eau froide et posé sur le front aidera à soulager la douleur de manière simple et efficace. Fermez les yeux et appliquez le gant dans un environnement sombre et calme jusqu'à ce que la douleur s’apaise.

3/ Avalez du paracétamol avec une tasse de café sucré

Prenez votre doliprane classique avec du café. La caféine associée au paracétamol resserre les vaisseaux sanguins dilatés, cause fréquente de maux de tête, accélérant son absorption et augmentant son efficacité. Pensez à sucrer votre café, l'apport en sucre aidera également à surmonter une éventuelle hypoglycémie, qui peut être à l'origine de vos migraines.

Des méthodes naturelles pour se débarrasser de la migraine

4/ Pensez à la cryothérapie

Appliquez du froid sur vos tempes et votre front s’ils sont douloureux. Cela provoque la vasoconstriction des vaisseaux sanguins dilatés, ce qui soulage les symptômes. Enveloppez de la glace dans un linge et frottez la zone douloureuse.

5/ Songez au chaud

Lorsque la douleur se situe à l'arrière de la tête, elle peut être le résultat d'une ancienne blessure aux cervicales réapparaissant à cause de la fatigue ou de la tension nerveuse. Dans ce cas, à l’inverse de la cryothérapie, il faut réchauffer votre cou pour soulager les muscles à la base de votre tête. Vous pouvez utiliser un coussin de noyaux de cerises chauffé au micro-ondes, un sèche-cheveux, ou une traditionnelle bouillotte...

6/ Appliquez des huiles essentielles sur les tempes

Si la crise se produit en milieu de journée et que vous ne pouvez pas vous reposer, utilisez du baume du tigre (mélange de camphre et de menthol) ou un roll-on aux huiles essentielles (menthe poivrée ou lavande). On en trouve dans les magasins bio et pharmacies partir de 6 euros. Appliquez le produit sur les tempes et la nuque en massant légèrement.

7/ Effectuez des massages

Masser ses tempes ne suffit pas toujours. Posez vos coudes sur la table, détendez votre mâchoire, ouvrez légèrement la bouche, placez votre index sur l'articulation de votre mâchoire et dessinez un petit cercle de l'intérieur à l’extérieur, jusqu’au lobe de l'oreille. Vous pouvez également utiliser trois doigts pour masser la peau de la nuque en ajoutant un léger mouvement de la tête. Une dernière option possible : démarrez des trapèzes autour du cou et remontez jusqu'aux oreilles avec vos mains.

8/ Faites attention aux écrans

Si les migraines se réveillent à la maison, abandonnez les écrans qui pourraient être la source de vos maux de tête. Si vous êtes au bureau, toutes les 15 minutes, fermez très lentement vos paupières et rouvrez-les aussi lentement. Répétez ce geste au moins dix fois par jour. N'oubliez pas non plus de cligner souvent des yeux. De plus, il existe de nombreux filtres et applications pour protéger vos yeux de votre ordinateur. Par exemple, les logiciels Redshift ou Desktop Lighter permettent de régler la température de couleur de l'écran. Enfin, pour ceux d'entre vous qui s'endorment avec leur smartphone, malgré la forte désapprobation des médecins, l'application Screen Filter permet d'appliquer un filtre assombrissant à l'écran de son téléphone.