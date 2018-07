Migraine, insuffisance cardiaque, troubles digestifs : quels sont les effets de l'anxiété sur le corps ?

Les deux critères utilisés pour distinguer l’anxiété normale du trouble anxieux sont la souffrance personnelle et la difficulté de fonctionner. Si l’anxiété est tellement forte qu’elle préoccupe constamment, ou qu’elle affecte la capacité de vivre normalement, au travail, en société ou dans d’autres domaines, l'anxiété est alors considérée comme un trouble.



Les troubles anxieux sont un groupe de problèmes psychologiques plus fréquemment rencontrés chez la femme que chez l'homme et dont les symptômes sont notamment une anxiété excessive, un sentiment de peur, d'inquiétude et des comportements d'évitement et de compulsivité. Les troubles anxieux comprennent plusieurs troubles :



- les crises de panique ;

- la névrose obsessionnelle compulsive ;

- la phobie sociale;

- le trouble d'anxiété généralisée;

- la phobie spécifique (phobie simple);

- le syndrome de stress post-traumatique (peur à la suite d'un événement traumatisant).

Problèmes digestifs

Dans une récente étude, publiée dans Wiley, les chercheurs de l'Université de Newcastle ont réaffirmé le lien entre le cerveau et l'intestin chez les patients atteints du syndrome du côlon irritable. Après avoir suivi 1900 participants pendant un an, ils ont constaté que 31 à 54% des personnes anxieuses et déprimées au moment de l'étude ont développé le syndrome du côlon irritable.

Insuffisance cardiaque

En compilant les données de nombreuses études sur le sujet, les scientifiques d’Harvard ont constaté que la prévalence de la dépression et de l’anxiété était plus forte parmi les patients atteints d’insuffisance cardiaque. En moyenne, ces derniers sont deux à trois fois plus touchés : 21,5% des insuffisants cardiaques ont des symptômes dépressifs et 30% ont des niveaux d’anxiété cliniquement significatifs.

Hyperventilation

Le stress et l'anxiété représentent les premières causes de l'hyperventilation, qui correspond à une augmentation de la vitesse de respiration associée à une amplification des mouvements respiratoires. Un cercle vicieux se met en place : les difficultés à respirer provoquées par l'hyperventilation sont elles-mêmes source d’anxiété et renforcent le phénomène.

Migraine

Une étude de l’université de Toronto (Canada) parue dans Headachemontre que les migraineux sont plus à risque de trouble anxieux généralisé. Dans le cadre de cette étude, menée sur plus de 20 000 personnes, le désavantage des personnes souffrant de migraine est clair. 6% d’entre eux présentent un trouble anxieux généralisé. En population générale, seuls 2% des personnes en souffrent. La double peine est encore plus marquée chez les patients de sexe masculin, deux fois plus nombreux à signaler une anxiété que les femmes.

Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

Dans une étude publiée dans Stroke et le journal de l’American Heart Association (AHA), des chercheurs ont établi un lien entre l’anxiété et un risque accru d’accident vasculaire cérébral (AVC) sur le long terme.

Infection urinaire

Des observations cliniques rapportent que les femmes anxieuses développent plus de cystite que les autres. Une cystite est une inflammation et une infection de la vessie. Il s’agit d’une maladie infectieuse causée principalement par des bactéries (dans environ 80% des cas provoquée par des entérobactéries de type Escherichia coli) qui remontent dans les voies urinaires jusqu’à la vessie.



Si on considère la population générale âgée de 18 à 65 ans, 15% des Français présenteront un trouble anxieux au cours de cette année. 21% des 18-65 ans présenteront un trouble anxieux à un moment ou un autre de leur vie (prévalence vie entière). Le trouble anxieux représente la maladie mentale la plus répandue aux Etats-Unis, touchant 40 millions d'adultes dans le pays chaque année.