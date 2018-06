Anxiété et dépression : un vaccin contre le stress bientôt disponible ?

Qu’il soit lié au travail ou à la vie personnelle, le stress met l’organisme à rude épreuve. Des chercheurs ont déjà montré qu’il représentait une menace pour le coeur et les artères. Une nouvelle recherche, menée par des scientifiques américains, montre l’efficacité d’une bactérie dans la lutte contre les effets physiques et comportementaux du stress.

Un rôle dans la diminution de l’inflammation

Les chercheurs de l’université du Colorado ont travaillé sur des souris de laboratoire. Les scientifiques ont constaté que la bactérie Mycobacterium vaccae a un effet anti-inflammatoire sur le cerveau et le rend plus résistant aux effets physiques et comportementaux du stress. La bactérie a été administrée par injection à des souris mâles à trois reprises. Pendant 19 jours, ils ont été placés avec un mâle plus imposant et plus agressif. La bactérie a eu des effets positifs, car ces souris se sont montrées moins stressées que d'ordinaire et souffraient moins d’inflammations. Les niveaux de HMGB1, la "protéine du stress", étaient aussi moins élevés. A l’inverse, le taux d’interleukin-4, une protéine au rôle anti-inflammatoire, était plus élevé dans l’hippocampe.

Une bactérie déjà connue

Mycobacterium vaccae n’est pas une inconnue pour ces chercheurs. Découverte en Ouganda dans les années 1990, elle a déjà prouvé son intérêt dans le renforcement de l’efficacité des vaccins, notamment contre la tuberculose. Cette nouvelle étude amène de nouvelles possibilités. La bactérie pourrait permettre de protéger les individus du stress post-traumatique, de l’anxiété et même de la dépression. Les chercheurs doivent poursuivre leurs recherches et réaliser des tests sur l’homme.

Le stress, une menace pour la santé

Les effets négatifs du stress sur la santé sont de plus en plus connus. Il a des conséquences à court-terme : angoisse, difficultés de concentration, migraines, réactions cutanées, etc. A moyen ou long-terme, celles-ci peuvent être plus graves. Le stress augmente notamment le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète et d’hypertension. Selon la startup Padoa, un quart des salariés en France souffrirait d'hyperstress lié à leur travail.