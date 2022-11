La migraine modifie la structure du cerveau

L'ESSENTIEL Les femmes sont deux à trois fois plus touchées par la migraine que les hommes.

Un tiers des personnes atteintes de ce trouble chronique n’ont jamais consulté et ont recours à l'automédication.

À ce jour, aucun traitement curatif efficace sur le long terme n’a été mis sur le marché.

11 millions. C’est le nombre de personnes touchées par une migraine en France. Cette maladie chronique se caractérise par des crises récurrentes qui se traduisent par d’intenses céphalées. Ce mal de tête pulsatile altère la qualité de vie des patients, avec un retentissement sur leurs relations affectives et leurs activités professionnelles. La migraine peut être accompagnée de symptômes digestifs ou neurologiques.

Récemment, des scientifiques l’université de Californie du Sud (États-Unis) ont observé, pour la première fois, des changements cérébraux chez les adultes atteints de migraines. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America (RSNA). Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs ont voulu déterminer le lien entre cette céphalée et les espaces périvasculaires. Pour rappel, les espaces périvasculaires, qui sont remplis de liquide, entourent les vaisseaux sanguins dans le cerveau et aident à évacuer les fluides de l'organe.

25 adultes ont réalisé une IRM à ultra-haute résolution pour analyser leur cerveau

Pour mener à bien leurs recherches, l’équipe a recruté 10 personnes souffrant de migraine chronique, 10 adultes atteints de migraine épisodique sans aura et 5 patients témoins en bonne santé. Les participants, âgés de 25 à 60 ans, ont dû donner des informations sur la durée et la gravité de la migraine, les symptômes apparus, la présence d'une aura et le côté du mal de tête.

Les auteurs ont utilisé l’IRM à ultra-haute résolution pour comparer les changements microvasculaires. "Comme cet examen est capable de créer des images du cerveau avec une résolution beaucoup plus élevée et une meilleure qualité que les autres types d'IRM, elle peut être utilisée pour démontrer des changements beaucoup plus petits qui se produisent dans le tissu cérébral", a expliqué Wilson Xu, auteur de l’étude, lors du congrès.

Des changements cérébraux liés à la migraine qui "n'ont jamais été signalés auparavant"

"Chez les personnes souffrant de migraine chronique et de migraine épisodique sans aura, on observe des changements importants dans les espaces périvasculaires d'une région du cerveau appelée le centrum semiovale. Ces changements n'ont jamais été signalés auparavant", a déclaré Wilson Xu. D’après les résultats, le nombre d'espaces périvasculaires élargis dans le centrum semiovale était significativement plus élevé chez les patients migraineux que chez les volontaires ne souffrant pas de céphalées.

Selon les scientifiques, ces modifications cérébrales pourraient être le signe d'une perturbation du système glymphatique dans le cerveau. Le système glymphatique est un système d'élimination des déchets qui utilise les espaces périvasculaires pour aider à éliminer les protéines solubles et les métabolites du système nerveux central. "Cependant, on ne sait pas si ces changements affectent le développement de la migraine ou s'ils résultent de la migraine", ont-ils précisé. Désormais, les chercheurs espèrent que des recherches supplémentaires seront menées afin de développer de nouvelles méthodes personnalisées pour diagnostiquer et traiter la migraine.