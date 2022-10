La migraine augmenterait les risques de démence

L'ESSENTIEL Près de 50 millions de personnes sont touchées par une forme de démence dans le monde.

La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence et serait responsable de 60 à 70 % des cas.

Le stress, le manque de sommeil, certains facteurs sensoriels (bruits, odeurs)... Différents facteurs peuvent être responsables de l'apparition d'une migraine. En fonction des personnes, l’intensité et la récurrence de ces céphalées peuvent varier. Au quotidien, des migraines chroniques peuvent s’avérer très gênantes et handicapantes.

44.195 personnes migraineuses ont été suivies

La migraine pourrait-elle cependant être associée à un risque accru de démence, un syndrome pouvant induire une dégradation de la mémoire et du raisonnement ? C’est en tout cas ce que suggère une étude publiée dans le Journal of Headache and Pain. Selon les chercheurs, les patients atteints par des migraines présentent un risque accru de démence par rapport aux personnes non-migraineuses. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) indique notamment que la maladie d’Alzheimer est la cause la plus courante de démence et serait responsable de 60 à 70 % des cas.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques du Collège de médecine de l’Université Yonsei à Séoul (Corée du Sud) ont analysé les données d’une cohorte de dépistage de la santé de l’Assurance maladie nationale coréenne, réalisée de 2002 à 2019. Les participants ont été divisés en deux groupes : un premier composé de 44.195 patients migraineux et un groupe témoin avec 44.915 personnes non-migraineuses.

Un risque de démence plus important chez les patients migraineux

Au cours de l’étude, 4.800 cas de démence ont été diagnostiqués chez les personnes souffrant de migraines tandis que 3.757 cas ont été rapportés chez les adultes qui ne sont pas touchés par des céphalées. D’après les résultats, les patients migraineux ont présenté un taux 1,30 fois plus élevé de développer une démence par rapport au groupe témoin.

"En conclusion, dans la présente étude, les patients migraineux ont présenté un risque accru de développer une démence toutes causes confondues, une démence de type Alzheimer, une démence vasculaire et d'autres démences par rapport aux témoins non-migraineux en fonction du risque", ont précisé les responsables de la recherche. Les scientifiques ont cependant ajouté que des études supplémentaires sont nécessaires pour appuyer leurs résultats et comprendre les mécanismes physiopathologiques sous-jacents reliant la migraine et la démence.