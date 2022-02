D’où viennent les migraines ? Une nouvelle origine de la douleur mise à jour

L'ESSENTIEL La migraine se caractérise par des crises répétées se manifestant essentiellement par de pénibles maux de tête (céphalées).

Pour un migraineux sur quatre, la sévérité des crises entraîne un retentissement socioprofessionnel important.

Pour ceux qui en souffrent régulièrement, les migraines peuvent être un véritable calvaire, handicapant sur les plans professionnels et personnels. Pour tenter de trouver des traitements plus efficaces, des chercheurs, récemment publiés dans Nature Communications, ont voulu en savoir plus sur l’origine de cette douleur lancinante, encore mal connue.

Des tests avec du piment

"De précédentes études menées sur des modèles animaux et chez l'homme ont mis en évidence le rôle d’une toute petite protéine, appelée CGRP, dans la douleur migraineuse", expliquent-ils en préambule. Or, la CGRP active des cellules particulières dans le cerveau, nommées Schwann.

Partant de ce postulat, les scientifiques ont eu l’idée de faire des expériences sur des souris, pour savoir si ce n’était pas les cellules de Schwann qui déclenchaient la douleur plutôt que les neurones, et donc les éléments qu’il fallait cibler pour vaincre la migraine. Après avoir fait des tests avec du piment, les chercheurs ont confirmé leur hypothèse.

De nouvelles approches potentielles

"Alors que le rôle de la protéine CGRP dans la douleur migraineuse est bien connu, notre étude est la première à relier directement les cellules de Schwann au mal de tête. Cela offre de nouvelles approches potentielles pour le traitement de la migraine, grâce à une meilleure compréhension de la façon dont la douleur est signalée", explique Nigel Bunnett, directeur de l’étude, relayée par Futura-sciences.

Environ 15 % de la population mondiale souffre régulièrement de migraine, qui touche statistiquement plus les femmes que les hommes.