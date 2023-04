Migraine : voici pourquoi vous avez souvent mal à la tête au même moment

L'ESSENTIEL Les migraines et les céphalées en grappe seraient liées au rythme circadien.

Les personnes qui en souffrent ont un taux de mélatonine plus bas.

Ainsi, la qualité et la quantité de sommeil seraient en lien avec le développement des migraines et céphalées en grappe.

La migraine concerne 20 % des femmes, 10 % des hommes et 5 % des enfants selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Celle-ci se caractérise par des crises répétées se manifestant essentiellement par des maux de tête ou céphalées.

Des moments plus à risque de migraines ou de céphalées en grappe

Il y a des facteurs génétiques, mais d’autres qui sont contrôlables comme faire un effort physique intense inhabituel, changer son alimentation (trop manger ou au contraire sauter un repas), le surmenage, etc. Mais selon une nouvelle méta-analyse de 72 études publiée dans la revue Neurology, les migraines et les céphalées en grappe (qui sont des maux de tête unilatéraux parfois accompagnés d’autres symptômes comme des larmes, le nez bouché ou des paupières tombantes) seraient aussi en lien avec le rythme circadien. Il s’agit de l'horloge interne de notre corps qui prend la forme d'un cycle d'environ 24 heures et régit certains processus physiologiques comme le sommeil et l'alimentation.

D’après cette étude, c’est surtout la nuit que les migraines apparaissent tandis que les céphalées en grappe se manifestent le plus souvent en journée. En ce qui concerne les saisons les plus propices : pour les premières, c’est entre avril et octobre tandis que les céphalées en grappe sont davantage présentes lors des changements de saison, au printemps et à l’automne.

Des maux de tête liés au rythme circadien

"Les données suggèrent que ces deux troubles de la céphalée sont hautement circadiens à plusieurs niveaux, en particulier les céphalées en grappe", explique le Dr Mark Joseph Burish, l’un des auteurs. Avec ces travaux, les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point de nouvelles prises en charge, notamment des médicaments qui influencent le rythme circadien.

Autre enseignement de cette méta-analyse : les personnes qui souffrent souvent de migraine produisent moins de mélatonine, comparativement à celles qui n’en ont pas. La mélatonine est une hormone sécrétée par le corps après exposition à la lumière. Elle permet de réguler le sommeil car elle facilite l’endormissement.

Les personnes qui souffrent de céphalées en grappe ont, quant à elles, un plus haut taux de cortisol - considéré comme l’hormone du stress - dans le sang et un taux plus bas de mélatonine. Ainsi, les scientifiques estiment que les maux de tête sont bien liés à la quantité et à la qualité de sommeil.

"Cela soulève également la question de la génétique des déclencheurs comme les changements du sommeil qui sont des déclencheurs connus de la migraine et représentent des indices pour le rythme circadien du corps", concluent les scientifiques dans un communiqué.

Actuellement, il existe deux classes thérapeutiques recommandées par la Société française d’étude des migraines et céphalées pour traiter les crises migraineuses : les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les triptans. Mais, quelle que soit l’option choisie, l’Inserm prévient qu’”il ne faut pas dépasser huit jours de traitement par mois pour éviter le risque de céphalées induites par une surconsommation médicamenteuse".