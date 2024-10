Choc anaphylactique : cette réaction allergique a tué Michel Blanc

L'ESSENTIEL Michel Blanc a fait une réaction allergique forte, appelée choc anaphylactique, à cause d’un produit de contraste qui lui a été administré lors d’une échographie rénale.

À cause de ce choc anaphylactique, il a fait un arrêt cardiaque et un œdème de Quincke.

Malgré les soins, il est décédé quelques heures plus tard dans un hôpital parisien.

C’est lors d’un simple examen médical que Michel Blanc est décédé. Ce jeudi 3 octobre, vers 14 heures, l’acteur, réalisateur et scénariste français, se rend dans un cabinet de radiologie du 14e arrondissement de Paris, selon Marianne, pour faire une échographie rénale.

Un choc anaphylactique dû au produit de contraste

Lors de ce banal examen, on lui donne un produit de contraste. Il s’agit, selon l’Institut national du cancer, d’une substance qui "permet de distinguer les vaisseaux et les éventuelles anomalies dans les organes lors d’un examen d’imagerie”. Mais certains patients peuvent y être allergiques. C’est ce qui est arrivé à Michel Blanc.

Très vite, l’acteur a le cou qui gonfle et fait un arrêt cardiaque. Il est frappé par un choc anaphylactique. Selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il s’agit de la forme la plus sévère de l’anaphylaxie, qui est la manifestation la plus sévère de l’allergie. Celle-ci peut se manifester par différents symptômes dont les difficultés respiratoires, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, un malaise, une perte de connaissance, de l’urticaire ou encore un œdème de Quincke.

"Les patients asthmatiques, atopiques ou ayant des antécédents d'allergie avec un produit de contraste constituent des populations à risque"

Les équipes du Samu, qui sont arrivées rapidement sur place, diagnostiquent un œdème de Quincke, aussi appelé angiœdème. Il s’agit, selon le Manuel MSD, d’un gonflement au niveau du visage, de la gorge, du tube digestif et des voies respiratoires. Les personnes touchées par un œdème de Quincke ont des difficultés à déglutir, à respirer et peuvent s’étouffer. L’œdème de Quincke peut être dû à un aliment, à une réaction à un médicament (ici le produit de contraste pour Michel Blanc) ou à une autre substance, comme du venin de guêpes, d’abeilles ou de frelons. Le traitement consiste à une administration immédiate d’adrénaline.

"Les patients asthmatiques, atopiques ou ayant des antécédents d'allergie avec un produit de contraste constituent des populations à risque, indique le Vidal au sujet des produits de contraste. Une surveillance médicale de tous les patients pendant et après l’administration du produit de contraste (30 minutes) doit être mise en place. Les centres d'imagerie médicale doivent être équipés des moyens nécessaires à une réanimation d'urgence.”

Rapidement, les équipes du Samu transportent Michel Blanc à l’hôpital. Malgré les soins, l’acteur meurt dans la soirée.