Allergie alimentaire : faut-il donner des cacahuètes aux bébés ?

L'ESSENTIEL Exposer tôt les bébés aux arachides réduit le risque d'allergie alimentaire plus tard, selon une nouvelle étude.

La consommation régulière avant cinq ans diminue significativement ce risque.

Ce risque reste faible même si, après cinq ans, l’enfant ne consomme plus de produits à base d’arachides pendant un long moment.

Et si la solution pour ne pas être allergique à l’arachide était d’y être exposé dès le plus jeune âge ? C’est ce que suggère une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue NEJM Evidence.

Les bébés qui mangent du beurre de cacahuètes ont moins d’allergies

Ces travaux mettent en évidence les résultats de trois essais cliniques. Dans le premier, les 640 jeunes participants étaient répartis en deux groupes : ceux qui mangeaient régulièrement du beurre de cacahuète jusqu’à l’âge de cinq ans et ceux qui évitaient ce produit. Ainsi, les chercheurs ont observé que l'exposition précoce aux arachides a entraîné une réduction de 81 % du risque d'allergie aux arachides à l'âge de cinq ans.

Dans le deuxième essai clinique, les mêmes enfants ont participé. Ceux-ci ont dû éviter les arachides entre l’âge de 5 et 6 ans. Résultats : la plupart des bébés qui avaient été exposés aux arachides jusqu’à 5 ans n’avaient pas d’allergies à 6 ans.

Enfin, la troisième étude a sélectionné 508 enfants parmi les 640 qui ont participé aux deux essais précédents. La moyenne d’âge était alors de 13 ans. Parmi eux, 255 avaient été exposés tôt aux cacahuètes et 253 autres les avaient évitées. Ils ont été exposés aux arachides, sous contrôle médical. Ainsi, les chercheurs ont pu mesurer que le risque de développer une allergie à l'adolescence était réduit de 71 % si la consommation d'arachides commençait tôt et était régulière jusqu'à l'âge de 5 ans.

Les chercheurs soulignent que ces résultats étaient aussi valables quand les enfants ne mangeaient plus de produits à base d’arachide pendant une longue période. Cela renforce leurs conclusions : une consommation régulière d’arachides avant cinq ans réduit le risque d’allergie à ce produit par la suite, quelque soit la consommation ultérieure après cinq ans.

Intégrer l’arachide à l’alimentation du bébé “le plus tôt possible”

"On peut dire aux parents que "le plus tôt sera le mieux", en particulier chez les bébés souffrant d'eczéma", explique Gideon Lack, l’un des auteurs de l'étude, car ces nourrissons auraient un risque plus élevé de développer des allergies alimentaires. Cependant, l'enfant doit être prêt sur le plan développemental et neurologique à manger des aliments solides et être capable de coordonner la mastication et la déglutition sans risque d'étouffement. La plupart des bébés pourront commencer le sevrage entre quatre et six mois, mais chaque bébé est un individu et doit être évalué individuellement."

Gideon Lack recommande de donner des aliments à base d’arachides sous forme de purée molle pour faciliter la déglutition et réduire le risque d'étouffement. “Nous déconseillons l'introduction de solides avant l'âge de trois mois”, insiste-t-il.

En France, 25 à 30 % de la population générale a une allergie, qu’elle soit alimentaire, aérienne, médicamenteuse ou au venin, selon l’Assurance Maladie qui indique que leur fréquence ne cesse d’augmenter depuis quelques années.