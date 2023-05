Allergie aux arachides : un patch pourrait aider à désensibiliser les enfants

L'ESSENTIEL Un patch a été mis au point pour désensibiliser les enfants souffrant d'allergie aux arachides.

Le produit a montré des résultats prometteurs lors d'un essai clinique de phase 3.

Les enfants qui portent ce patch appelé Viaskin, reçoivent progressivement des doses minimes d'allergène d'arachide. Ce qui leur permet d'être désensibilisés ou de présenter des symptômes moins sévères lorsqu'ils mangent des cacahuètes.

L'allergie aux arachides est l’une des allergies alimentaires les plus fréquentes en France. Et elle est d’autant plus inquiétante lorsque c’est un tout-petit qui en souffre, car il n’a pas encore acquis le réflexe et/ou les capacités de demander la composition des plats avant de les manger.

Un patch cutané, appelé Viaskin, pourrait aider à traiter l’allergie alimentaire en rééduquant le système immunitaire afin d'augmenter sa tolérance aux cacahuètes.

Allergie alimentaire : un patch cutané pour désensibiliser les moins de 3 ans

Le patch placé sur la peau des enfants a été mis au point pour délivrer progressivement des doses d’arachide dans l’organisme des petits afin de les désensibiliser. Il contient 250 µg de protéines d’arachide, soit 1/1 000e de cacahuète.

Pour évaluer les performances du dispositif développé par l’entreprise biopharmaceutique française DBV Technologies, 362 d’enfants de 1 à 3 ans ont été réunis. Une partie d’entre eux avait le nouveau patch, tandis que l’autre avait un placebo.

“Après un an de traitement, il a entraîné une désensibilisation statistiquement supérieure au placebo, avec des taux de réponse au traitement de respectivement 67,0 % et 33,5 %”, détaille le communiqué publié au terme de cet essai clinique de phase 3.

Les résultats montrent par ailleurs que le produit conduit à “une désensibilisation plus importante que le placebo, suffisante pour diminuer la probabilité d’une réaction allergique à la suite d’une exposition accidentelle à l’arachide".

De plus, après une année de traitement, les petits participants avaient des réactions moins sévères lors d’un contact avec l’allergène.

Patch anti-allergie : des effets indésirables peu nombreux

Le patch qui permet de désensibiliser les enfants aux allergène de l'arachide a été bien toléré par la majorité des participants. Il y a eu un faible nombre d'effets indésirables : quatre bénéficiaires du Viaskin ont présenté une réaction allergique liée au patch. Trois ont été traités avec de l'épinéphrine pour calmer les symptômes et un a abandonné l'étude.

"Je vois quotidiennement dans mon cabinet des patients allergiques à l’arachide. Je discute avec des parents qui ressentent toujours plus d’anxiété et voient leur qualité de vie diminuée par crainte de réactions pouvant engager le pronostic vital", a expliqué le Dr Matthew Greenhawt et auteur principal de l’article présenté dans le New England Journal of Medicine le 11 mai 2023. "Cette publication montre que, s’il est approuvé, le patch Viaskin Peanut pourra apporter un nouvel espoir aux jeunes enfants et à leurs familles qui ne disposent actuellement d’aucune option thérapeutique approuvée et doivent plutôt compter sur l’évitement, ce qui peut avoir un impact important sur leur qualité de vie", conclut l’expert.