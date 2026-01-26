Cancer du pancréas : ce signe n'est pas forcément un symptôme de la maladie

L'ESSENTIEL On parle de jaunisse lorsque la peau et le blanc des yeux prennent une teinte jaunâtre.

Cette teinte survient en présence d’un excès de bilirubine (un pigment jaune) dans le sang.

L’ictère est un des symptômes du cancer du pancréas, mais son apparition peut être liée à d’autres troubles, comme une hépatite.

Sur les réseaux sociaux, une information selon laquelle le jaunissement des yeux est lié à des problèmes de pancréas circule. En effet, la coloration de la peau et du blanc des yeux, aussi appelé "ictère", fait partie des signes du cancer du pancréas, une maladie agressive souvent découverte à des stades avancés ce qui explique le taux de mortalité élevée qui lui est associé. Cependant, cette teinte jaunâtre peut être causée par d’autres troubles.

Pour rappel, la jaunisse est due à une concentration trop élevée (au-delà de 40 µmoles/litre) de bilirubine. "La bilirubine est un pigment issu de la dégradation des globules rouges (hématies), du fait d’un processus normal appelé hémolyse. Il est présent dans le sang et l’ensemble des tissus. C’est le principal colorant de la bile. Comme la bilirubine est toxique pour le cerveau, elle doit être évacuée hors de l’organisme. À cette fin, elle est véhiculée dans le sang par des protéines d’albumine", précise la Société Nationale Française de Gastro-Entérologie (SNFGE). En cas d’ictère, la bile reflue dans la circulation sanguine, ce qui entraîne un jaunissement des yeux et de la peau, des urines foncées, des selles décolorées, avec parfois des démangeaisons de la peau.

Les causes fréquentes de la jaunisse

Selon le Manuel MSD, une des causes les plus courantes de la jaunisse est l’hépatite, une inflammation du foie généralement provoquée par un virus, par une maladie auto-immune ou par la prise de certains médicaments ou de certaines drogues. "L’hépatite endommage le foie, le rendant moins apte à déplacer la bilirubine dans les canaux biliaires." Dans la liste, on retrouve également l’hépatopathie alcoolique. Ce trouble survient chez les grands consommateurs d’alcool, dont le foie est endommagé. Autre raison : une obstruction du canal biliaire par un calcul biliaire. Dans ce cas, la bilirubine peut s’accumuler dans le sang. Certains médicaments, certaines drogues, certaines toxines et certains produits de phytothérapie peuvent également endommager le foie et favoriser la jaunisse.

L’ictère peut aussi être associé à des maladies héréditaires, comme le syndrome de Gilbert ou de Dubin-Johnson, qui interfèrent avec la manière dont l’organisme gère la bilirubine. Les troubles provoquant une dégradation excessive des globules rouges entraînent souvent une jaunisse. "Les personnes qui consomment de grandes quantités d’aliments riches en bêta-carotène (comme les carottes, la courge et certains melons) peuvent présenter une légère pigmentation jaunâtre de la peau, mais le blanc des yeux ne jaunit pas. Il ne s’agit pas d’une jaunisse (elle porte le nom d’hypercaroténémie) et il n’y a pas de relation avec une maladie hépatique", a peut-on lire sur le site du Manuel MSD.

Peau ou yeux jaunes : quand faut-il consulter ?

Il est conseillé de consulter un médecin dès que possible en cas de jaunisse accompagnée de :