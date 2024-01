Urine : des chercheurs élucident le mystère de sa couleur jaune

L'ESSENTIEL La bilirubine est un pigment produit par la dégradation des globules rouges.

Une fois dans l'intestin, elle se transforme en urobiline, à savoir une molécule responsable de la couleur jaune de l'urine.

Cette enzyme microbienne est souvent absente chez les nouveau-nés, ce qui peut contribuer à la jaunisse du nourrisson.

"Il est remarquable qu'un phénomène biologique quotidien soit resté si longtemps inexpliqué, et notre équipe se réjouit de pouvoir l'expliquer." C’est ce qu’a déclaré Brantley Hall, professeur au département de biologie cellulaire et de génétique moléculaire de l'université du Maryland (États-Unis). Avec d’autres scientifiques, ils ont identifié l'enzyme microbienne responsable de la teinte jaune de l'urine. Pour parvenir à cette découverte, ils ont mené des travaux, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Microbiology.

La bilirubine réductase se transforme en urobiline qui colore l’urine

Lorsque les globules rouges se dégradent après leur durée de vie de six mois, un pigment orange vif appelé "bilirubine" est produit. Ce dernier est généralement sécrété dans l'intestin, où il est destiné à être excrété, mais peut aussi être partiellement réabsorbé. Une réabsorption excessive peut entraîner une accumulation de bilirubine dans le sang et provoquer la jaunisse, qui se traduit par un jaunissement de la peau et des yeux. Une fois dans l'intestin, la flore résidente peut convertir la bilirubine en d'autres molécules.

"Les microbes intestinaux codent l'enzyme bilirubine réductase qui convertit la bilirubine en un sous-produit incolore appelé 'urobilinogène'. Cette substance se dégrade ensuite spontanément en une molécule appelée 'urobiline', qui est responsable de la couleur jaune de l'urine que nous connaissons tous", a indiqué Brantley Hall.

Jaunisse du nourrisson : cette enzyme microbienne est absente chez les bébés

Selon les auteurs, la bilirubine réductase est présente chez presque tous les adultes en bonne santé, mais elle est souvent absente chez les nouveau-nés et les personnes souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ainsi, ils supposent que l'absence de bilirubine réductase peut contribuer à la jaunisse du nourrisson et à la formation de calculs biliaires pigmentés.

"Maintenant que nous avons identifié cette enzyme, nous pouvons commencer à étudier comment les bactéries de notre intestin influencent les niveaux de bilirubine circulante et les problèmes de santé connexes comme la jaunisse. Cette découverte jette les bases d'une meilleure compréhension de l'axe intestin-foie", a conclu Xiaofang Jiang, co-auteur des travaux, dans un communiqué.