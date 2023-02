Urine, sueur, matières fécales : à quel point les jacuzzis sont-ils sales ?

L'ESSENTIEL Durant la pandémie, les ventes de jacuzzi ont augmenté.

Les baignades dans ces bassins sont déconseillées aux enfants avant l’âge de 6 ans.

Spa, salle de sport, hôtel… Dans ces différents lieux, on trouve des jacuzzis. En général, on plonge notre corps dans ces bassins, munis d'un dispositif provoquant des remous dans l'eau, pour se prélasser. Cependant, ces derniers peuvent aussi être utilisés pour atténuer et traiter les inflammations articulaires chez les personnes atteintes de rhumatisme et d'arthrose.

"La chaleur de l'eau élargit naturellement les vaisseaux sanguins, ce qui aide nos muscles à se détendre et soulage les articulations douloureuses. En plus d'être physiquement réconfortant, un sentiment de bien-être psychologique peut également être créé par l'eau chaude et la compagnie de ceux qui partagent l'expérience du bain", souligne Primrose Freestone, microbiologiste à l’université de Leicester (Royaume-Uni), dans une publication de The Conversation.

Bactéries, virus : un risque élevé d’infections dans les jacuzzis

Bien que ces bains à remous nous permettent de nous sentir mieux, ils peuvent représenter un danger pour notre santé. "Tout ce que nous avons sur la peau se dépose dans l'eau chaude qui tourbillonne autour de nous. Cela inclut les quelque 100 mg d'excréments qui se trouvent généralement entre nos fesses. Cela signifie que pendant que vous vous détendez dans l'eau chaude, vous risquez de respirer ou d'avaler les bactéries, les virus et les champignons du corps de votre partenaire qui est dans le jacuzzi", explique la chercheuse. Plus on est nombreux dans un jacuzzi, plus les niveaux d'excréments et de sueur présents dans l'eau augmentent.

Comment savoir si un jacuzzi est rempli de germes ?

Lors de la baignade, le fait d’avoir mal aux yeux peut indiquer qu’un jacuzzi renferme des bactéries, des virus et des champignons. Lorsque l'urine et la sueur se mélangent au chlore utilisé pour désinfecter l'eau des jacuzzis, cela crée un irritant, un produit chimique, appelé "chloramine", qui est responsable des douleurs oculaires. Il existe un autre signe d’alerte : une forte odeur émanant du bassin. Plus les personnes dans le jacuzzi déposent leurs fluides corporels, plus l'odeur de la chloramine est forte. Cela signifie que les taux de germes présents dans l’eau sont élevés.