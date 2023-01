Équipements de salle de sport : lesquels sont les plus sales ?

L'ESSENTIEL Une trottinette électrique en libre-service contient 58.000 fois plus de bactéries qu’un siège des toilettes.

Le bus est le transport qui présente le plus grand nombre d'UFC, soit 40 millions. C'est quatre fois plus de microbes que celles trouvées dans l’évier d’une cuisine.

Si vous allez régulièrement à la salle de sport et utilisez les appareils, faites attention aux bactéries ! Dans ces espaces, où de nombreuses personnes s’entraînent, la sueur combinée à l’humidité de l’air ambiant favorise la prolifération de microbes. Partant de ce constat, l’entreprise Velotric a voulu déterminer les équipements les plus sales et quantifier le nombre de micro-organismes auxquels sont exposés les pratiquants durant leur séance de sport.

Salles de sport : "plus de microbes vivants que les surfaces domestiques"

Dans le cadre d’une étude, ils ont prélevé, à l’aide d’un écouvillon, les surfaces de plusieurs objets disponibles dans les clubs de fitness, tels qu’un tapis de sol, des haltères, un tapis de course ou un vélo elliptique. Ensuite, ces échantillons ont été analysés en laboratoire et l’équipe s’est intéressée aux unités formatrices de colonies (UFC), qui sont utilisées pour évaluer le nombre de germes viables dans un échantillon.

"Même avec des affiches indiquant aux usagers de désinfecter les équipements après les avoir utilisés, nous avons constaté que les salles de sport peuvent héberger de nombreuses bactéries dangereuses. Les surfaces examinées contenaient plus de microbes vivants que les surfaces domestiques", peut-on lire dans les travaux.

Les haltères, les tapis de sol et de course sont les plus infestés de bactéries

D’après les auteurs, les tapis de sol renfermaient le plus grand nombre de bactéries (5,9 millions d'UFC), soit environ quatre fois la quantité trouvée sur un clavier d'ordinateur. Parmi tous les équipements analysés, les haltères sont aussi des nids à microbes, avec 270.000 UFC. "C'est 19 fois la quantité de bactéries que nous avons trouvée sur la balle de tennis d'un animal de compagnie !", a signalé l’entreprise.

Dernier matériel le plus infesté de germes : les tapis de courses. Ceux mis à disposition dans les salles de sport contenaient près de trois fois plus de bactéries qu'un tapis roulant disponible à la maison. "Le tapis personnel ne regorgeait que de bacilles, alors que le tapis public contenait aussi des bactéries de type cocci à Gram positif (dont les plus connues sont les staphylocoques, streptocoques et pneumocoques)."

Salles de sport : des gestes simples pour éviter de tomber malade

Face à ces résultats alarmants, il est recommandé de toujours se laver les mains avant et après avoir utilisé des appareils et de désinfecter les machines et les accessoires qui entrent en contact avec les mains ou les vêtements, après une séance de sport. Pour se débarrasser des microbes, il convient d’avoir recours à des sprays ou des lingettes désinfectantes adaptés.