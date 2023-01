Urines malodorantes : 10 causes possibles

L'ESSENTIEL Il arrive parfois que les urines sentent le souffre.

Les causes peuvent être diverses et plus ou moins préoccupantes, il existe des solutions adaptées.

Avez-vous déjà remarqué que votre urine sentait le soufre ? Dans la plupart des cas, la cause est bénigne et l'odeur disparaît rapidement de manière naturelle. Toutefois, cette odeur peut être due à une maladie qui nécessite un traitement médical, voire chirurgical. De la nourriture aux fistules gastro-intestinales en passant par la déshydratation et les infections des voies urinaires, Pourquoi Docteur énumère les 10 principales causes de l'odeur de soufre dans l'urine et comment s'en débarrasser.

Aliments, médicaments... les causes les plus courantes

Certains aliments, comme les asperges, le poisson, les oignons et l'ail ont l'habitude de donner à l'urine une odeur de soufre. Mais cela ne dure pas. Une fois la digestion terminée, votre odeur reviendra à la normale. Cependant, si vous ne supportez pas l'odeur, vous pouvez arrêter de manger ces aliments.

Certains médicaments, tels que les compléments alimentaires à base de vitamine B ou les sulfamides utilisés pour traiter le diabète et la polyarthrite rhumatoïde, peuvent provoquer une odeur de soufre dans les urines. Pour la réduire, vous pouvez essayer de boire plus d'eau. Mais si le problème persiste ou s'aggrave, il sera nécessaire de demander à votre médecin de modifier votre traitement.

La déshydratation peut également provoquer des odeurs de soufre. L'urine est un mélange d'eau, provenant de la nourriture, de produits chimiques et de toxines que notre corps filtre avant de le libérer. Lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, votre urine est plus concentrée, de couleur plus foncée et d'odeur plus forte. Si vous avez des traces de soufre dans votre corps, la déshydratation peut contribuer à faire ressortir cette odeur dans votre urine. Il existe une solution très simple : boire de l'eau !

Infection urinaire, diabète, cystinurie... de nombreuses maladies possibles

L'un des premiers signes d'une infection urinaire est une forte odeur d'ammoniac, semblable au soufre. La bactérie responsable de l’infection est la cause de cette odeur inhabituelle. Elle peut également provoquer un aspect trouble ou teinté de sang. Si vous avez une infection urinaire, consultez votre médecin dès que possible, avant qu'elle ne s'aggrave, pour bénéficier d’un traitement approprié.

Si votre foie ne fonctionne plus efficacement, votre corps peut avoir plus de mal à filtrer les toxines de votre urine, ce qui peut donner à votre urine une odeur de soufre. Si vous avez des problèmes de foie, d'autres symptômes devraient également attirer votre attention, tels que des urines plus foncées que d'habitude, des nausées et des vomissements, des jambes et des pieds enflés, un jaunissement de la peau ou bien des douleurs abdominales. Si vous êtes inquiet, consultez immédiatement votre médecin. Le traitement varie selon la cause, mais le spécialiste vous recommandera probablement des changements alimentaires pour adopter un mode de vie plus sain.

Lorsque la prostate est infectée, elle devient enflammée et provoque une prostatite. Cette affection peut provoquer, entre autres symptômes, une odeur de soufre dans les urines. Si vous souffrez de cette maladie, vous pouvez également ressentir un besoin constant d'uriner et des difficultés à le faire, des douleurs abdominales et/ou des douleurs entre le rectum et le scrotum. Le traitement de la prostatite varie selon la cause. Le médecin pourra vous prescrire des alpha-bloquants pour détendre les muscles de cette région ou bien vous donnera un traitement anti-inflammatoire pour réduire la douleur et le gonflement.

En raison de la formation de cétones produits lorsque la glycémie est élevée, les personnes atteintes de diabète peuvent aussi avoir une odeur sulfureuse dans leur urine. Elles peuvent également ressentir des symptômes tels que des mictions fréquentes, une soif importante, une faim intense, une grande fatigue ainsi qu’une vision floue. D'autres symptômes connus font état d’une perte de poids inexpliquée, des infections vaginales et cutanées récurrentes et des difficultés de cicatrisation des plaies. En ce qui concerne l'odeur de soufre dans les urines, les diabétiques doivent vérifier qu'ils utilisent correctement leur insuline. Un meilleur contrôle de la glycémie peut faire disparaître ce symptôme.

La cystinurie se caractérise par un transport anormal des acides aminés dans le tubule rénal. La maladie provoque des calculs rénaux de cystine, et elle peut également donner une odeur de soufre à l’urine. La cystinurie est généralement bien traitée. En complément d'un traitement médical adapté, votre médecin pourra vous conseiller d'éviter les aliments riches en méthionine, précurseur de la cystéine. Il pourra également vous inciter à limiter votre consommation de viande, de poisson, d'œufs et de fromage à 120-150 grammes par jour. Cependant, parfois les médicaments et les changements alimentaires ne suffisent pas et une intervention chirurgicale est nécessaire pour traiter cette affection.

Vous pouvez développer une hyperméthioninémie si vous mangez beaucoup d'aliments contenant de la méthionine (noix, porc, poitrine fumée, thon, etc.) ou si votre corps ne décompose pas correctement vos acides aminés. Vous pourrez alors avoir des difficultés à vous tenir debout ou à marcher. De plus, votre urine, votre haleine et votre sueur pourraient sentir le soufre. Il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin qui devrait vous conseiller des modifications de votre régime alimentaire et de votre hygiène de vie.

Une fistule gastro-intestinale est une ouverture anormale du système digestif qui provoque l'infiltration des liquides gastriques dans la paroi de l'estomac ou des intestins. Si vous avez une fistule gastro-intestinale, vous risquez d’avoir des infections urinaires fréquentes et votre urine sentira le soufre. Ces fistules surviennent le plus souvent après une chirurgie intra-abdominale. Elles peuvent aussi apparaître chez des personnes souffrant de problèmes digestifs chroniques. La solution pour les éliminer dépend de leur taille et de la quantité de liquide gastrique qui s'en échappe. Certaines fistules guérissent d'elles-mêmes, tandis que d'autres nécessitent une intervention chirurgicale et une surveillance régulière pour prévenir une maladie grave telle que la septicémie (inflammation généralisée pouvant entraîner la mort).