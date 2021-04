Infection urinaire : tout ce qu’il ne faut pas faire

L'ESSENTIEL La cystite est une infection ou une inflammation de la vessie souvent due à une colonisation bactérienne.

La bactérie la plus couramment responsable est l'Escherichia-coli, qui se trouve naturellement dans le tube digestif.

La région PACA organise une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques relatives à la prise en charge de l’infection urinaire chez la femme de 20 à 70 ans.

Un film d'animation pour alerter sur les conduites à risques

L’infection urinaire chez la femme est une pathologie extrêmement fréquente, mais de nombreuses patientes ne sont pas suffisament informées et accompagnées dans leur traitement, d’où une pratique trop fréquente de l’automédication ou le recours à des prescriptions sans examen. Cette mauvaise prise en charge entraîne une consommation régulière d’antibiotique, qui engendre par conséquent une antibiorésistance de plus en plus importante.

Une campagne auprès du grand public est ainsi déployée par les professionnels de santé libéraux de PACA . Un poster à afficher au sein des cabinets médicaux, des laboratoires, des cabinets de soins a été créé, ainsi qu’un film d’animation pour alerter sur les conduites à risques et promouvoir l'attitude à adopter face à une infection urinaire.

Sensibiliser et former les soignants à ces problématiques

Afin de sensibiliser et de former les soignants à ces problématiques, les professionnels libéraux de la région PACA (Médecins, Sages-femmes, Biologistes Médicaux, Infirmiers et Pharmaciens) ont aussi élaboré CBU Resist’ PACA, un programme d’optimisation de l’exploration et du traitement des patientes atteintes d’infection urinaire.

Le Dr. Michel Garnier précise : "la région PACA est concernée par une consommation importante d’antibiotiques, avec un taux supérieur à celui national, qui la place en tête des régions les plus consommatrices. Avec CBU Resist’, l’objectif est de sensibiliser aussi bien les professionnels de santé que les patientes sur l’utilisation raisonnée des antibiotiques dans le traitement de l’infection urinaire. Il devient urgent de changer les mauvaises habitudes prises et d’améliorer la prise en charge de cette pathologie."

