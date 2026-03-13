Cancer de la prostate : cet examen peut éviter les biopsies invasives

L'ESSENTIEL Le TEP-scan au PSMA permet d'identifier les cellules cancéreuses de la prostate les plus agressives et d'éviter la moitié des biopsies.

En cas de biopsie, il permet de cibler la zone d'inquiétude plus précisément.

Ce qui réduit les risques de complication.

L’examen TEP-scan au PSMA est déjà bien connu des urologues et des cancérologues. Il s’agit d’une technique d’imagerie où le marqueur PSMA faiblement radioactif est injecté dans la circulation sanguine pour révéler lors du scanner la présence d’une tumeur. En effet, le PSMA (antigène membranaire spécifique de la prostate) est une protéine que l’on trouve en abondance à la surface des cellules cancéreuses de la prostate.

Selon une étude menée par l’association européenne d’urologie, cet examen, qui rend les cellules cancéreuses fluorescentes à l’imagerie, pourrait réduire de moitié le recours aux biopsies en raison de sa fiabilité et de sa précision.

Prostate : l’examen TEP-scan au PSMA permet d’identifier les tumeurs problématiques

Actuellement, les patients suspectés d’avoir un cancer de la prostate passent une IRM. Si des anomalies sont, en effet, repérées, une biopsie est programmée. Les chercheurs ont voulu savoir si l’examen TEP-scan au PSMA pouvait être une alternative moins invasive pour identifier les tumeurs de la prostate.

Ils ont recruté des 660 volontaires australiens ayant un risque élevé de cancer de la prostate, comme des antécédents familiaux importants, et dont l'IRM était normale. Ils ont ensuite été répartis aléatoirement en deux groupes : l'un subissant une biopsie standard, l'autre un examen TEP-scan au PSMA.

Résultats : l’examen TEP-scan au PSMA permettait d’identifier les participants ne présentant pas de cancer, ou dont le cancer était si peu agressif ou à évolution si lente qu’il ne causerait probablement jamais de dommages. Le suivi qui se poursuit a déjà montré qu’ils n’avaient pas besoin de biopsie.

"En revanche, les personnes présentant un résultat positif ont subi une biopsie. Cette approche a permis de réduire de moitié le nombre de personnes nécessitant une biopsie, sans pour autant passer à côté de cancers dangereux", ajoutent les auteurs de l’étude dans leur communiqué.

De plus, en cas de biopsie, les images obtenues avec le TEP-scan au PSMA permettaient de cibler l'intervention sur les zones suspectes identifiées lors du test. Ce qui minimisait les complications et améliorait la précision.

Cancer de la prostate : un examen qui pourrait améliorer la prise en charge

"Le TEP-scan au PSMA permet de visualiser les cellules cancéreuses de la prostate de façon remarquable, notamment dans les formes les plus agressives. Il est rare d’observer une imagerie aussi performante et potentiellement si utile en pratique clinique. L’intégration de cet examen dans les soins courants pourrait contribuer à résoudre le problème majeur du surdiagnostic du cancer de la prostate, qui conduit, au mieux, à des traitements inutiles et, au pire, à des traitements nocifs pour des cancers qui seraient totalement inoffensifs", a souligné le Dr James Buteau, médecin nucléaire au Peter MacCallum Cancer Centre qui a présenté la recherche lors du congrès de l'association européenne d’urologie en 2026.

"Apprendre qu'on présente un risque de cancer de la prostate est une source d'anxiété et d'inquiétude considérables. Nos résultats montrent que le TEP-scan au PSMA après l'IRM constitue une approche de dépistage permettant de déterminer quelles personnes sont atteintes d'un cancer cliniquement significatif et lesquelles présentent un faible risque et n'ont pas besoin de biopsie ni d'examens complémentaires", a ajouté sa collègue La professeure Louise Emmett.