5 techniques pour mieux mémoriser... sans trop d'effort

L'ESSENTIEL Cinq méthodes simples permettent d’améliorer efficacement la mémoire.

Eloigner son téléphone, gérer le stress et structurer l’information font la différence.

Tester sa mémoire régulièrement et espacer les révisions renforcent aussi durablement l’apprentissage.

Pourquoi certaines informations, pourtant apprises la veille, sont si vite oubliées, tandis que d’autres restent gravées dans notre esprit toute la vie ? D’après Elva Arulchelvan, chercheuse en psychologie et neurosciences au Trinity College Dublin (Irlande), "la mémoire n’est pas seulement une question d’intelligence, c’est aussi une question de stratégie". Dans un article publié dans The Conversation, elle rappelle que la capacité à bien mémoriser repose avant tout sur une chose : la méthode.

Une mécanique du cerveau en trois temps

La mémoire repose sur trois étapes complémentaires, explique-t-elle en préambule. D’abord, la mémoire sensorielle, qui capte "des informations brutes comme les images, les sons et les odeurs". Ensuite, la mémoire de travail agit comme "l’espace de travail mental de votre cerveau", mobilisant notamment le cortex préfrontal pour stocker et traiter des informations pendant une courte durée. Enfin, la mémoire à long terme conserve durablement souvenirs et compétences, sollicitant différentes zones cérébrales comme l’hippocampe ou l’amygdale.

C’est surtout la mémoire de travail qui intéresse ici Elva Arulchelvan. Elle est plus restreinte : nous ne pouvons retenir qu’environ sept éléments simultanément, comme le disait le psychologue américain George Miller. Et cette contrainte influence directement nos capacités à apprendre efficacement. Heureusement pour tous les étudiants et autres, des stratégies existent pour contourner cette limite.

Retenir plus... sans travailler plus ?

Première astuce : éloignez votre téléphone. La chercheuse souligne que "même la simple présence d’un téléphone à proximité peut réduire les performances de mémoire et de raisonnement". En effet, le cerveau reste en alerte, et cela l’empêche de se concentrer : c’est une véritable "fuite du cerveau" ("brain drain"). Mettre son téléphone dans une autre pièce libère donc des ressources cognitives précieuses.

Deuxième levier : apaiser son esprit, calmer le stress. "Lorsque vous vous inquiétez ou que votre esprit s’emballe, une partie de votre mémoire de travail est déjà occupée", glisse Arulchelvan. Des exercices simples de respiration permettent de "calmer le système nerveux et créer de meilleures conditions d'apprentissage". Exemple : inspirez profondément par le nez, prenez une seconde d'inspiration plus courte, puis expirez lentement par la bouche.

Troisième technique : le "chunking" (littéralement, fragmentation). C’est simple : il s’agit de "regrouper les informations en unités" qui font sens pour nous, afin réduire la charge mentale. Cela fonctionne : le fait de structurer un exposé en grands blocs facilite ensuite la mémorisation et la restitution.

Des tests et des pauses

Quatrième méthode : la récupération active. Plutôt que relire, il faut "tester régulièrement ce dont vous vous souvenez". C’est une pratique qui renforce les connexions neuronales. "Au bout d’environ 30 minutes, nous perdons près de la moitié de ce que nous avons appris", affirme Elva Arulchelvan. Selon elle, tester ses connaissances permet de ralentir cette "courbe de l’oubli".

Enfin, cinquième conseil : faire des pauses dans l’apprentissage. "La mémoire est plus efficace lorsque les sessions d’apprentissage sont espacées." Par exemple, espacer les révisions de partiels améliore la consolidation à long terme. C'est également ce que préconisait Florian Manicardi, champion de France de mémorisation, dans une interview à Pourquoi Docteur où il donnait toutes les clés pour bien mémoriser et retenir un maximum d'informations grâce à quelques techniques comme la carte mentale ou la technique des liens.