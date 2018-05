Arthrose de la hanche : l'injection intramusculaire simplifie l'administration d'un cortocoïde

Alors que l'injection intra-articulaire est normalement de mise pour traiter l’arthrose la hanche lorsqu'il existe une poussée évolutive résistante aux anti-inflammatoires non-stéroïdiens et au repos, cette voie d'administration est compliquée à mettre en œuvre et n'est pas sans risque.

Une injection intramusculaire de glucocorticoïdes serait aussi efficace, selon une nouvelle étude. L'une des nouvelles options qui s'offrent dans le traitement de cette maladie fréquente.

Selon une nouvelle étude , il serait également possible de diminuer les symptômes de l’arthrose en adoptant une alimentation et un mode de vie sain. Menée par l’Université du Surrey, en Angleterre, et publiée dans la revue Rheumatology, la recherche a examiné dans 68 travaux antérieurs le lien existant entre l’alimentation et l’autogestion des douleurs de l’arthrose.