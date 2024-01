Syndrome du cœur brisé : les malades ont plus de risque de décès

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l'université d'Aberdee ont évalué le parcours médical de 3 720 personnes ayant subi le syndrome du cœur brisé".

Ils ont constaté qu'elles décédaient beaucoup plus que la moyenne dans les années suivant le choc.

Potentiellement mortel, le syndrome du cœur brisé, aussi appelé "cardiomyopathie de Takotsubo" ou "cardiomyopathie de stress", peut être déclenché par un choc psychologique très important, comme par exemple un deuil ou une rupture violente.

Selon une nouvelle étude relayée par The Sun, les personnes qui ont été touchées par le syndrome du cœur brisé ont un risque de décès supérieur à la moyenne pendant au moins cinq ans après le diagnostic.

Pour en savoir plus sur les conséquences à long terme de ce phénomène encore méconnu, des chercheurs de l'université d'Aberdee ont évalué le parcours médical de 3 720 personnes ayant subi le syndrome du cœur brisé.

Bilan : un quart des patients atteints de cardiomyopathie takotsubo sont décédés au cours de l'étude, et ce malgré la prise de traitements adaptés.

Syndrome du cœur brisé : "nous ne traitons pas cette maladie correctement"

Le professeur Dana Dawson, auteur de l'étude et cardiologue en Écosse, a déclaré : "Nos données montrent clairement que nous ne traitons pas cette maladie correctement". Il ajouté que : "Ces patients ont une mortalité accrue par rapport à la population générale et ont autant de chances de mourir de cette maladie que les personnes qui ont souffert d'une crise cardiaque".

"Il est vital que nous trouvions des moyens précis pour traiter ce groupe de personnes", a-t-il poursuivi. "Cette étude a permis d'identifier un médicament qui pourrait constituer une avancée, mais d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer ces résultats", a-t-il terminé.

Le Dr Sonya Babu-Narayan, de la British Heart Foundation, a également souligné : "des recherches plus approfondies sur le syndrome du cœur brisé pourraient aider à révéler ses causes et ses traitements afin de sauver des vies."

Syndrome du cœur brisé : "l'appel du 15 est primordial"

En général, le syndrome du cœur brisé survient surtout chez les femmes (dans 90 % des cas) et le plus souvent après la ménopause.



Les symptômes sont généralement les mêmes que ceux d’une crise cardiaque : douleur et/ou pression dans la poitrine, essoufflement, transpiration, palpitations, perte de conscience, etc. "Le syndrome de Tako-tsubo nécessite une hospitalisation en urgence, pour éviter des complications graves et permettre une prise en charge en unités de soins intensifs cardiologiques. L'appel du 15 est primordial comme dans l'infarctus du myocarde, chaque minute compte !", précise l’association Agir pour le cœur des femmes.



Environ 2 % de la population française a déjà été touchée par le syndrome du cœur brisé.