Cette activité très populaire aide à réduire la pression artérielle

L'ESSENTIEL La pratique du yoga pourrait aider les personnes en surpoids ou obèses à améliorer leur santé cardiométabolique.

L'activité réduit leur pression artérielle systolique et diastolique.

Elle montre aussi des effets bénéfiques sur les taux de lipoprotéines de basse et de haute densité.

Le yoga compte de très nombreux fans. Ces derniers expliquent que leur engouement pour cette activité est porté par ses bienfaits sur la santé physique et mentale. Une nouvelle étude de l'Université d'Édimbourg va dans leur sens. Les chercheurs ont remarqué que le yoga réduisait la pression artérielle chez les personnes en surpoids ou obèses.

Leurs résultats ont été présentés dans la revue PLOS Global Public Health, le 22 avril 2026.

Le yoga fait baisser la pression artérielle

Pour identifier les bienfaits du yoga, l’équipe a repris 30 études évaluant les effets cardiométaboliques de l’activité. Vingt-trois d’entre elles avaient été menées dans des pays asiatiques, les autres provenant des États-Unis, d'Allemagne et d'Australie. Ensemble, elles représentaient un total de 2.689 participants touchés par le surpoids ou l’obésité.

Les analyses ont révélé une baisse significative de la pression artérielle chez les adeptes du yoga. La pression artérielle systolique diminuait en moyenne de 4,35 mmHg et la pression artérielle diastolique de 2,06 mmHg. Des effets bénéfiques modérés sur les lipoprotéines de basse et de haute densité, deux types de cholestérol associés à un risque accru d’accident vasculaire cérébral, ont également été observés.

Yoga : des bienfaits à partir de 180 min par semaine ?

L’étude confirme les bienfaits du yoga sur la santé cardiométabolique des personnes ayant des problèmes de poids. Toutefois, les chercheurs précisent qu’ils ne sont pas parvenus à déterminer précisément la quantité de yoga nécessaire pour produire ces effets sur la tension. En effet, les recherches utilisées pour cette méta-analyse ne se concentraient pas uniquement sur des personnes touchées par l’obésité et elles n’avaient en plus pas toutes mesurer la relation dose-réponse.

L’équipe précise que certaines études reprises préconisaient une pratique d'au moins 180 minutes par semaine. Elles portaient "aussi majoritairement sur des participants asiatiques et les pratiquants présentant des comorbidités ont été exclus de l'analyse", ajoutent les auteurs dans un communiqué. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour confirmer le bien-fondé de ce conseil et si le yoga est aussi bénéfique pour d’autres populations.

En attendant et en s'appuyant sur les données actuelles, les scientifiques concluent : "Notre étude suggère que le yoga pourrait constituer une option supplémentaire utile pour améliorer certains aspects de la santé cardiométabolique chez les adultes en surpoids ou obèses, notamment la pression artérielle."