AVC : ce régime qui pourrait tout changer pour les femmes

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen est associé à un risque réduit d’AVC chez les femmes.

Les bénéfices concernent les AVC ischémiques et hémorragiques.

Une alimentation saine pourrait jouer un rôle clé en prévention.

Il est considéré par les nutritionnistes comme le régime santé par excellence. Une vaste étude américaine, publiée dans Neurology Open Access, la revue de l’Académie américaine de neurologie (AAN), apporte de nouveaux éléments en faveur de l’alimentation méditerranéenne. Parmi une cohorte de quelque 100.000 femmes suivies pendant deux décennies, celle-ci est associée à une diminution significative du risque d’accident vasculaire cérébral (AVC), première cause de mortalité féminine dans le monde.

Des bénéfices pour tous les types d’AVC

Les chercheurs ont analysé les données de 105.614 femmes âgées en moyenne de 53 ans, sans antécédent d’AVC. Leur alimentation a été évaluée via un score d’adhésion au régime méditerranéen, allant de 0 à 9. Ce régime fait la part belle aux fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, poisson et huile d’olive, tout en limitant les viandes rouges, les produits laitiers et les graisses saturées. Après un suivi moyen de 21 ans, un total de 4.083 AVC ont été recensés. Or, il apparaît que les participantes ayant le score "méditerranéen" le plus élevé avaient un risque global d’AVC réduit de 18 % par rapport à celles ayant le score le plus faible.

Les effets protecteurs concernent plusieurs formes de la maladie. Les femmes les plus proches du régime méditerranéen présentaient un risque réduit de 16 % pour les AVC ischémiques, les plus fréquents, et de 25 % pour les AVC hémorragiques, souvent plus graves. Et les chiffres restent significatifs même après avoir été ajustés avec d’autres facteurs comme le tabagisme, l’activité physique ou l’hypertension. "Nos résultats soutiennent les preuves croissantes qu’une alimentation saine est essentielle pour prévenir les AVC", résume Sophia S. Wang, autrice principale de l’étude et chercheuse au City of Hope Comprehensive Cancer Center, dans un communiqué de l'AAN.

Une assiette anti-inflammatoire et antioxydante

Les scientifiques appellent toutefois à la prudence, car la recherche montre une association, sans démontrer de lien de causalité direct. Sans compter que les données sur l'alimentation reposent sur des autodéclarations, ce qui peut biaiser certaines conclusions.

Reste que cette étude s’inscrit dans un ensemble de travaux convergents qui, depuis des années, confirment les bénéfices du régime méditerranéen – anti-inflammatoire et antioxydant – sur la santé cardiovasculaire. Une étude de 2025 a par exemple montré une réduction de 30 % des événements cardiovasculaires majeurs (infarctus, AVC...) chez les adeptes de cette alimentation. Le régime méditerranéen agit sur plusieurs leviers : il améliore le cholestérol en augmentant le HDL "bon" et en réduisant le LDL "mauvais" grâce à l’huile d’olive, aide à contrôler la pression artérielle via des apports élevés en fibres, potassium et magnésium, et limite l’inflammation grâce aux antioxydants présents dans les fruits, légumes et noix. Autant de mécanismes qui pourraient expliquer ses effets protecteurs sur le cerveau et le cœur.