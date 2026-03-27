Ces petits gestes qui peuvent réduire le risque d’AVC

Un décès sur cinq était lié à un événement cardiovasculaire en France en 2022. Selon Santé Publique France, les principales causes étaient l’accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque. Or d’après des chercheurs australiens, quelques changements de mode de vie pourraient réduire significativement le risque d'en souffrir. Ils l’expliquent dans une étude, parue dans European Journal of Preventive Cardiology.

Une étude sur l'hygiène de vie et le risque cardiovasculaire

Au cours de leurs travaux, ils ont suivi les habitudes et l’état de santé cardiovasculaire de plus de 53.000 adultes, pendant huit ans. "Cette étude est la première à examiner les combinaisons minimales et optimales de sommeil, d'activité physique et de nutrition nécessaires pour améliorer significativement le risque d'accident cardiovasculaire majeur, notamment l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque et l'accident vasculaire cérébral", indiquent-ils. Pour ce faire, les participants devaient enregistrer le nombre d’heures de sommeil et d’activité physique chaque jour. Leur alimentation a été évaluée à l’aide d’un questionnaire. "Une alimentation de meilleure qualité se caractérise par une consommation plus élevée de légumes, de fruits, de poisson, de produits laitiers, de céréales complètes et d'huiles végétales, et une consommation plus faible de céréales raffinées, de charcuteries, de viande rouge non transformée et de boissons sucrées", rappellent les auteurs.

Sport, sommeil, alimentation : quelle est la combinaison idéale pour la santé cardiovasculaire ?

Selon leurs observations, dormir 11 minutes de plus par nuit, pratiquer 4 minutes 30 d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse chaque jour et ajouter un quart de tasse de légumes à son alimentation quotidienne étaient associés à une réduction de 10 % des événements cardiovasculaires. "L'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse peut inclure des tâches quotidiennes comme monter les escaliers, porter des sacs de courses ou marcher d'un bon pas", précisent-ils.

La combinaison optimale pour obtenir les meilleur bénéfices pour la santé cardiovasculaire était de dormir huit à neuf heures par nuit, de pratiquer plus de 42 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par jour et d'avoir une alimentation de qualité dite modérée. Ces habitudes combinées étaient associées à un risque d’accident cardiovasculaire réduit de 57 % par rapport aux personnes avec le profil de santé le moins optimal.

Santé cardiovasculaire : comment réussir à changer nos habitudes ?

"Nous démontrons que la combinaison de petits changements dans quelques aspects de notre vie peut avoir un impact positif étonnamment important sur notre santé cardiovasculaire, résume le Dr Nicholas Koemel, auteur principal et chercheur à l'Université de Sydney. C'est une nouvelle très encourageante, car il est probablement plus facile et durable pour la plupart des gens d'apporter quelques petits changements combinés que de tenter de modifier radicalement un seul comportement."

Les auteurs rappellent toutefois que ces résultats sont uniquement observationnels : ils ne permettent pas de prouver une relation de cause à effet. Mais les chercheurs comptent poursuivre leurs travaux sur ce sujet pour faciliter les changements d’habitude. "Nous prévoyons de nous appuyer sur ces résultats pour développer de nouveaux outils numériques qui aideront les individus à adopter des habitudes de vie plus saines et durables", annonce le professeur Emmanuel Stamatakis, co-auteur de l'étude et professeur d'activité physique et de santé publique à l'Université de Sydney et à l'Université Monash.