Cancer de la prostate : quels sont les signes de cette maladie dont Laurent Voulzy a souffert ?

L'ESSENTIEL Dans sa biographie, Laurent Voulzy révèle avoir souffert d’un cancer de la prostate, diagnostiqué il y a dix ans.

Cette maladie est généralement asymptomatique dans ses premiers stades.

Pour la diagnostiquer, plusieurs examens sont nécessaires.

Il avait caché sa maladie et décide aujourd’hui d’en parler. Jeudi 23 avril, Laurent Voulzy publie Caché derrière aux éditions Le Cherche midi, sa première autobiographie écrite par sa compagne Isaure Le Faou. Il y révèle avoir souffert d’un cancer de la prostate pendant plusieurs années. Il s’agit du cancer le plus fréquent chez les hommes âgés, avec près de 60.000 nouveaux cas chaque année en France.

Cancer de la prostate : comment Laurent Voulzy l’a appris ?

"Il y a dix ans, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate. C’était juste avant Noël", raconte le chanteur dans une interview à Paris Match. Il l’apprend via un message sur son répondeur, laissé par son médecin et "guère encourageant". Après les fêtes de fin d’année, Laurent Voulzy en parle à ses proches et commence son traitement, en Angleterre, où il réside. Au magazine, l’artiste, âgé aujourd’hui de 77 ans, déclare que "tout va bien" aujourd’hui : il a pu guérir de son cancer de la prostate.

Quels sont les symptômes du cancer de la prostate ?

Selon l’Institut National du Cancer, il s’agit d’un cancer "de bon, voire de très bon, pronostic avec un taux de survie à 5 ans élevé". Ce taux élevé, 93 % en moyenne, est notamment lié à de meilleurs traitements, mais également au stade de diagnostic. "80 % des cancers sont diagnostiqués alors qu’ils sont encore localisés à la prostate, or le facteur pronostique majeur de ce cancer est le stade au diagnostic", complète l’inca.

Or, il est parfois difficile de le réaliser à temps, car le cancer de la prostate est généralement asymptomatique. "Seuls les cancers métastatiques entraînent douleurs osseuses, compression neurologique, fractures osseuses, perte de poids et/ou fatigue, précise la Fondation pour la recherche sur le cancer. Rarement, l’évolution locale peut générer des difficultés à uriner." Chez certains hommes, l’apparition des symptômes suivants peut être un signal d’alerte : fréquence anormale des besoins d'uriner, surtout la nuit, douleurs en urinant, présence de sang ou d’urine dans le sperme, troubles de l’érection, etc. Si ces signes peuvent être également ceux d’une hypertrophie bénigne de la prostate, seule une consultation médicale permet d’écarter la piste du cancer. "Si le cancer de la prostate provoque des symptômes, c’est habituellement un signe que la maladie a progressé, poursuit la Ligue contre le cancer. Pour cette raison, il est important de consulter un médecin pour comprendre l’origine des symptômes."

Cancer de la prostate : comment est réalisé le diagnostic ?

Pour diagnostiquer le cancer de la prostate, différents examens sont nécessaires. Généralement, les médecins débutent par un toucher rectal pour vérifier le volume de la prostate. "Si la surface de la prostate apparaît irrégulière ou avec des nodules et si sa consistance est dure, le médecin suspecte la présence d'un cancer", indique l’Assurance Maladie. Dans ce cas, il prescrit un dosage de l’Antigène Prostatique Spécifique (PSA), qui est produit par la prostate. Un taux élevé peut être le marqueur d’un cancer de la prostate, mais pour le confirmer, une biopsie est nécessaire. Ensuite, le traitement sera décidé selon le statut de la maladie et de l’âge du patient.

À Paris Match, Laurent Voulzy explique avoir voulu porter un message d’espoir. "Je trouvais important de l’évoquer dans mon livre pour dire que l’on peut aussi s’en sortir", confie-t-il.