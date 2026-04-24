Ces aliments qui altèrent vos capacités de concentration

L'ESSENTIEL Les aliments ultra-transformés réduisent la capacité de concentration.

Même une faible augmentation de leur consommation a un impact mesurable.

Ils pourraient aussi accroître les facteurs de risque de démence.

Trop sucrés, trop salés, trop gras... Une alimentation riche en produits ultra-transformés pourrait altérer les capacités du cerveau, même chez des personnes en bonne santé qui ont pourtant tendance à manger sainement. C’est ce que révèle une nouvelle étude internationale menée par les universités Monash et Deakin (Australie), ainsi que l’université de São Paulo (Brésil), et publiée dans la revue Alzheimer's & Dementia.

Les effets de la malbouffe sur la concentration

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont analysé les habitudes alimentaires de plus de 2.100 adultes australiens d’âge moyen et seniors, tous exempts de démence. Sodas, biscuits, chips ou encore plats préparés : les participants tiraient en moyenne 41 % de leur apport énergétique des aliments ultra-transformés, un chiffre proche de la moyenne nationale australienne (42 %).

Or, le verdict est sans appel : plus les volontaires consommaient ce type de produits, plus leurs facultés cognitives diminuaient. Pour chaque augmentation de 10 %, ce qui "équivaut à ajouter un paquet de chips" à son assiette quotidienne, "nous avons observé une baisse nette et mesurable de la capacité de concentration", indique la Dre Barbara Cardoso, autrice principale des travaux, dans un communiqué. Concrètement, cette baisse se traduit par des scores plus faibles lors de tests cognitifs évaluant l’attention visuelle et la rapidité de traitement.

Même si aucun lien direct n’a été établi avec la perte de mémoire, les chercheurs rappellent que l’attention est une fonction clé du cerveau. Elle conditionne l’apprentissage, la prise de décision et la résolution de problèmes.

Le problème de l’ultra-transformation elle-même

Ce n’est pas tout : la recherche met également en évidence une association entre la consommation d’aliments ultra-transformés et des facteurs de risque de démence, comme l’hypertension ou l’obésité.

Un élément a surpris les scientifiques : les effets délétères de la malbouffe apparaissent même chez les personnes suivant un régime considéré comme sain, comme le régime méditerranéen. "L’ultra-transformation détruit souvent la structure naturelle des aliments et introduit des substances potentiellement nocives comme des additifs", souligne la Dre Cardoso. Autrement dit, le problème ne réside pas seulement dans ce qui manque dans l’alimentation, mais aussi dans la manière dont les aliments sont fabriqués.

Les auteurs invitent à repenser la place des aliments ultra-transformés dans notre quotidien. Au menu des changements : privilégier des produits bruts, cuisiner davantage et lire les étiquettes !