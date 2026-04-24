Les jeux des tout-petits en disent beaucoup sur leur future santé mentale

L'ESSENTIEL Avec le développement des écrans et des activités structurées, les enfants ont moins d'occasion de jouer à faire semblant.

Pourtant, une étude montre que jouer à faire semblant petit est lié à une meilleure santé mentale en primaire.

Les chercheurs n'ont pas encore trouvé l'origine de cette association.

Voir un tout-petit donner à manger à sa poupée ou à soigner son ours, c’est attendrissant… mais aussi un signe de bonne santé mentale future ! Une étude de l’université de Sydney révèle que les enfants de deux ou trois qui jouent beaucoup à faire semblant ont moins de troubles émotionnels et comportementaux à l’école primaire.

Jouer à faire semblant boosterait la santé mentale des enfants

Pour cette étude parue dans Early Childhood Education Journal, les scientifiques ont suivi plus de 1.400 enfants australiens. Leurs capacités de jeu symbolique (activités de faire semblant) ont été évaluées par des éducateurs de la petite enfance sur une période de deux ans. Leur santé mentale a été évaluée deux fois : lorsque les jeunes participants étaient âgés de quatre à cinq ans puis de six à sept ans.

"Nous avons constaté que les différences de capacité à jouer à faire semblant très tôt dans la vie étaient liées à des différences dans les résultats en matière de santé mentale plusieurs années plus tard", explique la chercheuse Dr Fontini Vasilopoulos qui a dirigé les travaux. Les enfants qui faisaient appel à leur imagination dans leur jeu rencontrent moins de difficultés psychiques et moins de problèmes de comportement à l’école primaire.

"Ces résultats sont particulièrement pertinents aujourd’hui, alors que de nombreux enfants passent plus de temps devant les écrans, participent à des activités plus structurées et ont moins d’occasions de jouer librement et de manière imaginative", ajoute l’experte. "On a parfois tendance à négliger le jeu symbolique, pourtant, il joue un rôle important dans le soutien de la santé mentale des enfants."

Comprendre l’origine du lien entre le jeu symbolique et la santé mentale

Pour le moment, l’équipe n’est pas parvenue à expliquer le lien entre la faculté de faire semblant tout petit et la santé mentale plus tard. "On suppose souvent que la régulation émotionnelle – la capacité à gérer ses émotions et à y répondre – explique comment le jeu précoce influence la santé mentale ultérieure, mais nos résultats ne confirment pas cette hypothèse", reconnaît la Dr Vasilopoulos. "Lorsque la régulation émotionnelle est prise en compte, le lien observé disparaît, ce qui laisse penser que d'autres processus développementaux, moins bien compris, pourraient être impliqués."

Ils ont toutefois une piste de recherche : la cognition incarnée. "Lors de jeux de rôle, les enfants sollicitent probablement des régions motrices du cerveau impliquées dans l'attention et l'anxiété", avancent-ils. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur la santé mentale, selon eux.