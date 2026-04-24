La rougeole de retour sur le continent américain avant le Mondial ?

L'ESSENTIEL La rougeole connaît une forte hausse des cas sur le continent américain depuis 2025.

La baisse de la vaccination favorise son retour.

Le Mondial 2026 pourrait amplifier les risques de propagation.

Les autorités pensaient la maladie sous contrôle, mais celle-ci profite aujourd’hui des failles de la vaccination. L’Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) a alerté, jeudi 23 avril, sur la flambée inquiétante de rougeole sur le continent américain, alors que les Etats-Unis, le Canada et le Mexique doivent accueillir dans quelques mois la Coupe du monde de football 2026.

"La rougeole n’a jamais été éradiquée"

Les cas de rougeole outre-Atlantique explosent depuis 2025, selon les chiffres de la PAHO. Plus de 14.700 infections ont été recensées dans 13 pays, soit "environ 32 fois" plus que l’année précédente, a indiqué en conférence de presse son directeur, Jarbas Barbosa, cité par l’AFP. Et la dynamique se poursuit : "Plus de 15.300 cas" ont déjà été enregistrés en 2026, notamment au Mexique, au Guatemala, aux Etats-Unis et au Canada. "La réapparition de la rougeole dans les Amériques constitue un revers important, mais qui peut être entièrement surmonté" grâce à la vaccination, insiste Jarbas Barbosa.

Souvent perçue comme bénigne, la rougeole peut pourtant entraîner de graves complications. Elle se manifeste par de la fièvre, des symptômes respiratoires et des éruptions cutanées. Dans certains cas, elle provoque une pneumonie ou une inflammation du cerveau, potentiellement mortelles. C'est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses au monde.

La baisse de la couverture vaccinale, alimentée par les discours "antivax" de responsables politiques, joue un rôle clé dans cette résurgence. "Les gens ont oublié [...] mais la rougeole n’a jamais été éradiquée [mondialement] comme la variole", rappelle Daniel Salas, responsable des programmes de vaccination à la PAHO, auprès de l’AFP. Il ajoute : "Dès que ce virus trouve une personne vulnérable, il l’attaque et est sans pitié".

Le Mondial 2026 sous surveillance sanitaire

L’inquiétude grandit à l’approche du Mondial de football, où près de sept millions de visiteurs sont attendus dans seize villes outre-Atlantique du 11 juin au 19 juillet. Et pour cause, ces grands rassemblements internationaux sont un contexte idéal pour la propagation d’un virus hautement contagieux. "La rougeole est une maladie qui se transmet par voie aérienne et qui se propage très facilement. Le virus peut même rester en suspension dans l’air jusqu’à deux heures après qu’une personne infectée a quitté la pièce", souligne Daniel Salas. Les autorités recommandent donc aux voyageurs de vérifier leur vaccination.

De son côté, le ministère de la Santé américain affirme être "en coordination avec ses partenaires fédéraux" et travailler "en étroite collaboration avec la FIFA et les acteurs locaux afin de garantir la santé et la sécurité des Américains et des visiteurs étrangers pendant la Coupe du monde".