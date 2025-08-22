Comment la viande rouge peut aggraver l'inflammation intestinale

L'ESSENTIEL Une étude chinoise montre que la viande rouge aggrave l’inflammation intestinale chez des souris atteintes de colite.

Elle perturbe aussi l’équilibre du microbiote intestinal en réduisant les bonnes bactéries.

Ces résultats appellent à la prudence, surtout chez les personnes souffrant de MICI.

Consommer du bœuf, du porc ou du mouton pourrait perturber notre flore intestinale et accentuer les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI). C'est ce que suggère une nouvelle étude expérimentale menée par des chercheurs de la Capital Medical University à Pékin, publiée dans la revue Molecular Nutrition & Food Research.

Plus de perte de poids, plus de lésions

Les scientifiques ont nourri des souris avec différents régimes pendant deux semaines : un groupe témoin avec une protéine standard, et trois autres groupes avec du porc, du bœuf ou du mouton dégraissés. Ensuite, une substance chimique appelée DSS a été administrée pour provoquer une colite, une inflammation similaire à la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique chez l'humain.

Les résultats sont clairs : les souris nourries avec de la viande rouge ont présenté une perte de poids plus importante, un raccourcissement du côlon (un signe typique d'inflammation), et des tissus intestinaux plus endommagés. Le mouton semble avoir eu l'effet le plus marqué, mais aucune viande n'est clairement désignée comme la plus nocive.

Un microbiote intestinal déséquilibré

Les chercheurs ont aussi observé une baisse des bactéries bénéfiques comme Akkermansia ou Faecalibacterium, connues pour protéger la muqueuse intestinale. En revanche, des microbes potentiellement nuisibles, comme Clostridium ou Mucispirillum, ont proliféré. Chaque type de viande a d'ailleurs laissé une "empreinte" microbienne spécifique, signe que leurs effets ne sont pas interchangeables.

Les effets inflammatoires pourraient s'expliquer par plusieurs facteurs : la présence de fer héminique, de certains sucres animaux comme le Neu5Gc, ou encore par la production de substances toxiques lors de la digestion des protéines, comme l'ammoniac ou le sulfure d'hydrogène.

Si cette étude a été réalisée sur des souris, elle vient conforter les observations cliniques : de nombreux patients atteints de MICI rapportent que la viande rouge aggrave leurs symptômes. "Ce que montre cette étude, c'est que chez un intestin déjà vulnérable, la viande rouge peut aggraver l'inflammation", notent les auteurs dans un communiqué. La prudence reste de mise, mais ces travaux renforcent l'idée que la modération et l’écoute de son propre corps sont essentielles en cas de troubles digestifs.