Moustique tigre : que faire en cas de piqûre ?

L'ESSENTIEL En cas de piqûre du moustique tigre, il faut la nettoyer avec de l’eau et du savon et appliquer une crème apaisante.

Le moustique tigre peut être vecteur de maladies virales graves, comme la dengue, le zika ou le chikungunya.

Si vous ressentez des symptômes après une piqûre, le mieux est de consulter un médecin rapidement.

Jamais le moustique tigre n’avait piqué aussi tôt la France, d’après Santé publique France (SpF) qui, au 24 juin 2025, identifiait déjà 8 cas autochtones de chikungunya dans l’Hexagone. Comme la dengue et le zika, cette maladie virale est transmise à l’humain par la piqûre de ce type de nuisibles. Alors, en cas de piqûre, comment réagir ?

Moustique tigre : nettoyer la piqûre et consulter un médecin en cas de symptômes

Il faut déjà reconnaître la piqûre ! Comparativement au moustique classique, celle de l’espèce Aedes albopictus est généralement plus douloureuse et ses démangeaisons durent davantage. L’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes recommande de la nettoyer avec de l’eau et du savon. Après cela, l’idéal est d’appliquer une crème apaisante pour limiter l’envie de se gratter.

En cas de piqûre, pas d’affolement. Dans la très grande majorité des cas, elle est bénigne. Mais le moustique tigre peut être vecteur de maladies virales graves, comme la dengue, le zika ou le chikungunya.

Quand l'insecte pique une personne malade, il devient ensuite porteur du virus. Après une incubation de 2 à 3 jours, il peut transmettre ce virus à ses futures proies. Il faut donc rapidement consulter un médecin, si vous ressentez des symptômes de ces maladies virales : fièvre, maux de tête, éruption cutanée, coubatures, douleurs articulaires, etc.

Les mesures pour se protéger du moustique tigre

La première mesure à prendre pour se protéger du moustique tigre est de l’éloigner de chez vous. Pour cela, supprimer toutes les eaux stagnantes, car c’est à l’intérieur de celles-ci que les larves se développent et que le moustique tigre prolifère. Et pour cela, tout sert au nuisible : gouttière bouchée, pneu usagé, verre laissé à l’extérieur, etc.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) recommande de suivre les quatre mesures suivantes :

régulièrement vider ou supprimer les coupelles sous les pots de fleurs, vases… ou les remplir de sable afin de conserver l’humidité sans qu’il y ait d’eau stagnante ;

ranger, à l’abri de la pluie, les seaux, le matériel de jardinage, les jouets ou encore les récipients divers ;

recouvrir les bidons de récupération d’eau à l’aide d’un filet moustiquaire ou de tissu ;

curer les gouttières pour faciliter le bon écoulement des eaux.

Le moustique commun pique généralement la nuit en faisant du bruit… Ce qui n’est pas du tout le cas de l’espèce Aedes albopictus, dont le vol est silencieux et qui est surtout actif en journée, principalement le matin et le soir. Si vous êtes à l'extérieur pendant ces moments, le mieux est de porter des vêtements amples et clairs et d’appliquer des sprays anti-moustiques pour les zones de la peau qui ne sont pas couvertes.

Autre arme à votre disposition dans la lutte contre les moustiques : la moustiquaire. Vous pouvez l’installer sur la poussette de votre bébé lorsque vous êtes en ballade, mais aussi chez vous. Mettez-en autour des lits - surtout ceux des jeunes enfants - ainsi que sur les portes et les fenêtres.