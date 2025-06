Chikungunya : un premier cas autochtone en métropole

L'ESSENTIEL Un adulte de la commune de La Crau, dans le Var, a été infecté par le chikungunya.

Ce premier cas sur le territoire métropolitain en 2025 est dit "autochtone", car la personne a contracté la maladie sans avoir voyagé dans une zone touchée par l’épidémie.

Des mesures immédiates sont mises en œuvre par l’ARS PACA pour limiter tout risque de propagation.

Alors que, selon Santé publique France, l’épidémie de chikungunya est désormais "de faible intensité" à La Réunion, un premier cas vient d’être confirmé sur le territoire métropolitain cette année. Ce dernier a été détecté dans le département du Var. Dans un communiqué, publié ce 13 juin, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) indique que la personne touchée par cette pathologie virale est située dans la commune de La Crau. Ici, il s’agit d’un cas "autochtone", car elle a contracté la maladie sur le territoire national et n’a pas voyagé en zone contaminée dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes.

Chikungunya : les symptômes qui doivent alerter

Pour rappel, le chikungunya est une maladie transmise par des moustiques du genre Aedes, qui sont identifiables par leurs rayures noires et blanches. "Ces deux moustiques sont également impliqués dans la transmission d’autres arbovirus, notamment la dengue, la fièvre jaune et le virus Zika. Le moustique pique généralement pendant la journée, en particulier tôt le matin et avant le coucher du soleil", précise l’Institut Pasteur.

Cette affection, dont le délai d’incubation peut aller de deux à douze jours après la piqûre, se manifeste par une fièvre élevée (supérieure à 38,5°C), des courbatures, des douleurs articulaires, des maux de tête, des nausées, une fatigue intense et une éruption cutanée. "Dans certains cas, des formes neurologiques graves peuvent survenir, notamment des méningo-encéphalites et des atteintes des nerfs périphériques. Ces dernières sont principalement rencontrées chez des personnes âgées ou au système immunitaire affaibli, ainsi que chez des nouveau-nés infectés in utero en même temps que la mère", signale l’Institut Pasteur. Cependant, en général, l’évolution peut être rapidement favorable, si le malade répond bien au traitement symptomatique.

Démoustication, enquête en porte à porte, mobilisation des médecins… Des actions sont en place

Afin d’éviter la propagation de la maladie sur le territoire, l’ARS PACA a mis immédiatement en place des mesures. Dans le détail, une démoustication est réalisée dans la commune sur la voie publique et dans les jardins privés, situés autour du cas. "L’objectif est d’éliminer rapidement les gîtes larvaires et les moustiques adultes, qui peuvent transmettre le virus." En outre, une enquête en porte à porte va être menée dans les logements du quartier concerné afin d’identifier des personnes qui pourraient présenter des symptômes, les informer sur la conduite à tenir et diffuser les messages de prévention. "Enfin, les hôpitaux, les médecins libéraux et les laboratoires d’analyse médicale du secteur sont également mobilisés pour prendre en charge, dépister et rappeler les mesures de prévention aux personnes qui pourraient présenter les symptômes du chikungunya."

Comment se protéger des piqûres de moustiques ?

Dans son communiqué, l’agence rappelle qu’il est essentiel de se protéger des piqûres de moustiques en ayant recours à un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée, en portant des vêtements couvrants et amples, en utilisant les climatiseurs ou les ventilateurs qui gênent les moustiques et en se servant de moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées. Autre conseil : "supprimer les eaux stagnantes dans lesquelles les moustiques se développent" pour éviter leur prolifération. En cas de symptômes évocateurs du chikungunya, les patients doivent immédiatement consulter un médecin.