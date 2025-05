Chikungunya : pourquoi le vaccin pose problème

L'ESSENTIEL Aux États-Unis, les personnes de plus de 60 ans ne recevront plus le vaccin contre le chikungunya.

Des effets secondaires graves ont été signalés, dont deux décès.

En France et dans l'Union européenne, la vaccination a aussi été interrompue. De nouvelles études sont en cours.

Les États-Unis suspendent l’usage du vaccin contre le chikungynua chez les plus de 60 ans. Le sérum, produit par le laboratoire franco-autrichien Valneva, est suspecté de provoqué des effets indésirables graves. L’Union européenne et la France avaient déjà décidé d’interrompre la vaccination des personnes âgées avec ce produit, plus tôt cette année.

Chikungunya : de nombreux effets secondaires rapportés après la vaccination des personnes âgées

Dans son communiqué, la Food and Drug Administration, l’autorité sanitaire américaine, explique que cette "pause" dans l'utilisation du vaccin Ixchiq chez les personnes âgées de 60 ans et plus sera réalisée le temps que "les agences enquêtent sur les rapports post-commercialisation d'événements indésirables graves, y compris les événements neurologiques et cardiaques, chez les personnes qui ont reçu le vaccin". Au 7 mai, 17 événements indésirables, dont deux ont entraîné le décès, ont été signalés chez des personnes âgées de 62 à 89 ans, ayant reçu le vaccin. "La plupart des événements indésirables graves aux États-Unis et à l'étranger qui ont été signalés au Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), cogéré par la FDA et le CDC, ont été chez des personnes souffrant de conditions médicales chroniques sous-jacentes, indique la FDA. Les événements indésirables signalés à VAERS peuvent ne pas être liés à la cause à la vaccination."

Un lien de causalité "très vraisemblable" entre le vaccin et les effets secondaires observés

En France, le ministère de la Santé a retiré les personnes de plus de 65 ans de la campagne de vaccination en avril dernier. "Trois événements indésirables graves confirmés sont survenus à La Réunion à la suite d’une vaccination contre le chikungunya avec le vaccin IXCHIQ de VALNEVA, chez des personnes de plus de 80 ans présentant des comorbidités, précisait alors le ministère. Deux personnes ont présenté des symptômes similaires à ceux d’une forme grave de chikungunya quelques jours après la vaccination, dont l’une est décédée." L’analyse de pharmacovigilance concluait, pour ces trois cas, à un "lien de causalité avec le vaccin (…) très vraisemblable considérant les symptômes et leur délai d’apparition après la vaccination, ainsi que le résultat des examens biologiques".

De nouvelles études sur la sécurité du vaccin contre le chikungunya

La vaccination reste recommandée pour les personnes âgées de18 à 64 ans, et atteintes de comorbidités. Mais l’Agence nationale de sécurité du médicament a mis en place une surveillance renforcée des effets secondaires post-vaccination depuis la mi-avril. "Une nouvelle étude dite ’de phase IV’ (…) est en cours, afin d’identifier l’efficacité du vaccin en contexte épidémique et tout effet secondaire grave et/ou inattendu dû à son administration", indique l’Inserm. De premiers résultats devraient être publiés à la mi-juillet. Selon la FDA, environ 80.000 doses du vaccin ont été administrées dans le monde entier.