Chikungunya : comment reconnaître le moustique-tigre ?

L'ESSENTIEL Le moustique tigre a colonisé une grande partie de l'Hexagone.

Cet insecte, vecteur de la dengue, du Zika ou du chikungunya, inquiète les autorités.

Parmi les éléments permettant de le reconnaître, on peut citer sa taille et ses rayures.

Le moustique tigre, originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, est devenu en quelques années la terreur de nos beaux jours. Mais au-delà de ses piqûres désagréables, les autorités sanitaires craignent que les maladies qu’il peut transmettre (dengue, le chikungunya ou le virus du Zika), puissent créer des épidémies dans l’Hexagone, à l’exemple de ce que traverse La Réunion actuellement. En effet, l'île a recensé plus de 27.000 cas de chikungunya depuis le début de l’année.

Pour éviter ce type de scénario, de nombreuses régions ont lancé des opérations de démoustication et appellent la population à la vigilance. Mais comment distinguer un moustique tigre ?

Moustique tigre : un insecte silencieux, rayé et petit

De son nom scientifique Aedes albopictus, l’insecte se distingue des autres moustiques de plusieurs façons :

Il est actif le jour : à la différence des autres moustiques qui sévissent plus tôt la nuit, les femmes moustiques-tigres piquent en début et en fin de journée.

Il est silencieux : le moustique tigre ne fait pas de bruit quand il vole.

Il est de petite taille : cet insecte mesure en moyenne cinq millimètres, soit la taille d'une fourmi.

Il a des rayures. Il a cinq rayures blanches sur les pattes et une ligne blanche sur la tête et le dos (thorax).

Par ailleurs, les moustiques-tigres sont dits "exophiles". "C’est-à-dire qu’ils vivent majoritairement à l’extérieur, ils peuvent néanmoins rentrer dans les maisons pour piquer une personne", explique l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

S’il peut être bon également de détecter rapidement leurs œufs pour éviter leur prolifération, il faut reconnaître qu’ils sont difficilement à repérer. En effet, ils sont noirs et gluants et font moins d’un millimètre. On les trouve déposés sous forme de grappe sur la paroi d’un objet qui peut contenir de l’eau.

Si le moustique a pu si facilement coloniser la France, et même l’Europe, c’est qu’il est à l’aise partout. “Il se développe surtout en zone urbaine et périurbaine, près des habitations en ville comme à la campagne, dans les bourgs, quartiers, lotissements”, ajoute l'organisme.

Comment signaler un moustique-tigre ?

Si vous êtes confronté à des moustiques-tigres dans votre zone d'habitation, il est possible de le signaler via le site : signalement-moustique.fr. Lors de la procédure, il est demandé d’avoir une photographie de l’insecte ou un spécimen permettant son identification (par envoi d’un échantillon à l’opérateur en charge de la démoustication dans votre région le cas échéant). Il faut ensuite répondre à 3 questions concernant sa taille, sa couleur et la présence ou non de rayures.

"Grâce aux signalements effectués par les citoyens, la liste des communes colonisées en France métropolitaine est régulièrement actualisée. Les données collectées permettent aux autorités sanitaires de mettre en place des mesures de lutte adaptées et ciblées en cas d'arbovirose comme le Zika, la dengue ou le chikungunya", indique l’Anses qui gère la plate-forme.