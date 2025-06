Chikungunya : deux nouveaux cas «autochtones» identifiés en Corse

L'ESSENTIEL Dans l’Hexagone, huit cas autochtones de chikungunya sont enregistrés.

En Corse, il s’agit de deux cas d’une même famille résidant sur la commune de Grossetto-Prugna, sans antécédent de voyage en zone tropicale.

Au 24 juin 2025, huit cas autochtones de chikungunya sont recensés en France. "Une telle précocité dans la saison d’activité du moustique et un nombre aussi élevé d'épisodes n’avaient jamais été observés jusqu’à présent", selon Santé publique France. Pour rappel, cette maladie, qui est transmise aux êtres humains par des moustiques infectés, provoque une fièvre, des céphalées, des nausées, de la fatigue, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires sévères et musculaires, souvent handicapantes et pouvant durer longtemps.

Chikungunya : l’était de santé des deux patients "n’est pas jugée inquiétant"

"Les épisodes se situent dans des régions déjà affectées par des épisodes de transmission autochtone dans les années précédentes : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes", indique l’autorité sanitaire dans son bulletin de surveillance. En Corse, plus précisément dans la commune de Grossetto-Prugna, ce sont deux personnes issues de la même famille qui ont contracté cette pathologie virale. Ces dernières n’avaient pas voyagé dans des zones où le virus circule activement. "L’évolution de leur état de santé n’est pas jugée inquiétant."

Pour limiter les risques de propagation du chikungunya, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Corse a immédiatement mis en œuvre des mesures dans les zones fréquentées par les personnes malades dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes. Dans le détail, une enquête clinique, biologique, épidémiologique et entomologique va être menée. "Une action ciblée de démoustication afin d’éliminer les gites larvaires et les moustiques adultes sur les lieux de résidence et de passage des personnes malades." En outre, une enquête, en porte à porte dans le voisinage, va être réalisée pour documenter les retours de voyages récents de zone de circulation de chikungunya.

Adopter des gestes simples pour se protéger des piqûres des moustiques

"En Corse, où la part de personnes âgées dans la population est particulièrement élevée, il est crucial de rappeler que les symptômes du chikungunya peuvent avoir des conséquences importantes chez les personnes les plus fragiles, notamment les seniors", souligne l’ARS. Ainsi, les autorités sanitaires rappellent l’importance des mesures de protection contre les piqûres de moustiques. Ils recommandent d’avoir recours à un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée, de porter des vêtements couvrants et amples, d’utiliser les climatiseurs ou les ventilateurs qui gênent les moustiques et enfin de se servir des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées. "Consultez immédiatement son médecin traitant en présence de symptômes évocateurs."