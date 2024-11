Lymphome B : quel est ce cancer qui touche Dave Coulier, star de “La fête à la maison”

L'ESSENTIEL Dave Coulier, l’interprète de l'oncle Joey dans la série “La fête à la maison, souffre d’un lymphome diffus à grandes cellules B.

Son premier symptôme a été une augmentation rapide de la taille d'un ganglion au niveau de l'aine.

L'acteur suit actuellement une chimiothérapie qui devrait être terminée pour février 2025.

L’acteur américain Dave Coulier, connu pour son rôle d’oncle joey dans la série “La fête à la maison" ainsi que sa suite, a révélé dans le show Today qu’on lui avait diagnostiqué en octobre dernier un cancer du sang “très agressif”, appelé lymphome diffus à grandes cellules B.

Cancer du sang : “une bosse de la taille d'une balle de golf”

Dans l’émission américaine du 13 novembre 2024, le comédien a confié avoir repéré les premiers symptômes de sa maladie, il y a un mois alors qu’il avait un rhume. Il a senti “une bosse de la taille d'une balle de golf au niveau de l’aine”, moins d'une semaine après être tombé malade.

“Le ganglion a immédiatement gonflé”, a précisé Dave Coulier. “Je me suis dit : Waouh, soit je suis vraiment malade, soit mon corps réagit vraiment à quelque chose”. L’homme de 65 ans a donc décidé de consulter. Après avoir passé plusieurs examens dont les résultats étaient plutôt rassurants, les médecins ont décidé de faire une biopsie du ganglion lymphatique “par sécurité”.

Trois jours plus tard, l’acteur a appris qu’il souffrait d’un lymphome diffus à grandes cellules B, un cancer qui se caractérise par la prolifération anormale des lymphocytes B (un type de globules blancs). "Je suis passé de “J’ai un petit rhume” à “J’ai un cancer”. Ça fait beaucoup".

Des analyses complémentaires ont permis de déterminer qu’il était de stade 3. La maladie ne s'est ainsi pas propagée en dehors du système lymphatique. "Ce qui veut dire un taux de guérison qui peut aller jusqu'à plus de 90 %", a précisé l'artiste pendant l'interview.

Dave Coulier a déjà commencé sa chimiothérapie. Au total, il aura six cycles tous les 21 jours et devrait en avoir terminé avec le traitement d'ici février 2025. “Vous entendez chimio, et cela vous fait peur, reconnait la célébrité. Le premier tour a été assez intense parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Tu ne sais pas comment tu vas te sentir. Est-ce que ça va me frapper immédiatement ? Est-ce que ça va être dévastateur ? Est-ce que je vais sortir d'ici ?”

Lymphome B diffus à grandes cellules : les signes à repérer

Le lymphome B diffus à grandes cellules est l’une des formes les plus fréquentes des lymphomes non hodgkiniens. Il représente près de 40 % des cas. L’un des premiers signes de ce cancer du sang est - comme cela été le cas pour Dave Coulier - une augmentation de la taille d’un ganglion. Le plus souvent, il est situé au niveau du cou, des aisselles ou des plis de l’aine. Cette "boule" n'est généralement pas douloureuse.

D’autres symptômes non-spécifiques peuvent également apparaître comme une fièvre, une perte de poids inexpliquée, des sueurs nocturnes abondantes et une fatigue inexpliquée. Les patients ont généralement plus de 60 ans lors du diagnostic.

"Les causes des lymphomes non hodgkiniens diffus à grandes cellules demeurent inconnues dans la grande majorité des cas. Différents facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue de cette maladie ont été identifiés : il s’agit par exemple des infections par certains virus, comme le virus du sida, de l’hépatite C ou le virus EBV (responsable également de la mononucléose). Des facteurs environnementaux (exposition à des pesticides notamment) sont également évoqués. Enfin, les déficits de l’immunité faisant suite à une greffe d’organe favorisent également l’apparition de ce type de lymphome", explique la Société Française d’Hématologie.

Prévention du cancer : "La seule chose qui m’est venu à l’esprit, c’est d’en parler aux autres"

Si Dave Coulier a partagé son histoire dans les médias, c’est pour sensibiliser la population au cancer et au dépistage. Cette maladie a, en effet, déjà emporté plusieurs femmes de sa famille. "J'ai perdu ma sœur Sharon à l'âge de 36 ans, un cancer du sein. J'ai perdu ma nièce Shannon à 29 ans, un cancer du sein", dit-il. "J'ai perdu ma mère, et maintenant, ma sœur Karen a un cancer. Donc, au fil des ans, j'ai vu ce que les femmes de ma famille ont vécu, et ce n'était pas seulement un réveil, mais un processus d'apprentissage."

"La seule chose qui m’est venu à l’esprit, c’est d’en parler aux autres. Leur proposer de passer un examen aussi simple qu’un dépistage préalable ou un examen des seins, une mammographie, une coloscopie ou un examen de la prostate", explique-t-il. "C’est une chose très simple à faire et cela peut ajouter des années à votre vie."