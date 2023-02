Lymphome : les 3 aliments à réduire pour se sentir mieux pendant le traitement

L'ESSENTIEL Le lymphome peut prendre deux formes : le lymphome hodgkinien ou non-hodgkinien.

Le lymphome hodgkinien engendre une prolifération des cellules de Reed-Sternberg, des formes anormales de globules blancs.

Le terme lymphome non-hodgkinien rassemble tous les autres types de lymphomes, qui concernent d’autres cellules immunitaires.

Le lymphome est un cancer du système immunitaire, qui touche les lymphocytes. Pour Amanda Bode, diététicienne dans le service d’oncologie de la clinique Cleveland aux États-Unis, l’alimentation est un facteur important pour les personnes concernées par la maladie. "Lorsque vous suivez un traitement contre le lymphome, ou même si vous cherchez à réduire votre risque de le contracter, il est essentiel de manger les bons aliments", explique-t-elle."Le traitement du lymphome peut diminuer votre niveau d'énergie et vous couper l’appétit (…), ce qui entraîne une faiblesse musculaire et peut raccourcir l'espérance de vie". Une alimentation adaptée permet de conserver un poids de forme et un bon niveau d’énergie.

Lymphome : Il faut limiter les graisses animales

"Des études ont trouvé un lien entre une alimentation enrichie en certains aliments spécifiques et un risque plus élevé de lymphome", observe la spécialiste. Elle cite en premier lieu les graisses animales : la viande, les produits transformés dérivés de la viande ou encore le beurre. Ces produits sont considérés comme mauvais pour la santé lorsqu’ils sont consommés en trop grande quantité. Par exemple, l’Organisation mondiale de la santé a classé la viande rouge comme probablement cancérogène pour l’Homme et la viande transformée comme cancérogène. "Cette classification se fonde sur des "indications suffisantes" provenant d'études épidémiologiques de ce que la consommation de viande transformée provoque le cancer colorectal chez l’Homme", précise l’OMS. Quant aux matières grasses animales, l’association Lymphome Canada rappelle qu’elles ne sont pas directement associées au cancer mais qu’elles augmentent le risque d’obésité, "un trouble clairement associé à de nombreux types de cancers". "Évitez les aliments riches en gras saturés d’origine animale tels les viandes, le beurre et les fromages, recommande l’association. Limitez également les gras trans que l’on retrouve dans les aliments transformés cuits dans des graisses hydrogénées."

Le sucre, un aliment à éviter en cas de lymphome

Amanda Bode déconseille également de consommer du sucre. Comme pour les matières grasses, il n’est pas directement associé au cancer, mais augmente le risque d’obésité. "Essayez de limiter ou d’éliminer votre consommation de boissons contenant du sucre ajouté (boissons gazeuses ou fruitées), de pâtisseries et de bonbons, suggère Lymphome Canada. Lorsque vous consultez les étiquettes nutritionnelles sur les emballages des aliments, soyez attentif aux ingrédients suivants : sucre, glucose, miel, sirop de maïs, fructose, maltose et dextrose." Ces derniers sont des sucres transformés, ajoutés dans certaines préparations industrielles.

Les céréales raffinées ou blanches déconseillées aux malades

La diététicienne ajoute que les produits issus de céréales raffinées, dites blanches, sont aussi à proscrire. Cela peut être le pain blanc, les pâtes blanches ou le riz blanc. Ils sont à remplacer par des céréales complètes ou semi-complètes. Par ailleurs, la professionnelle de santé recommande d’éviter voire de supprimer les boissons alcoolisées et caféinées.

Lymphome : quels sont les aliments à privilégier ?

À l’inverse, Amanda Bode conseille de consommer des œufs, des fruits secs, des produits laitiers dans des quantités raisonnables ainsi que des fruits et légumes. "Ils fournissent des vitamines, des minéraux et des fibres qui peuvent aider à maintenir votre niveau d’énergie, développe-t-elle. Si vous avez des douleurs buccales, préparez un smoothie ou mangez des fruits et légumes mous et cuits." Une consommation suffisante de protéines permet également de préserver la masse musculaire. "Dans l'ensemble, rappelez-vous qu'une alimentation saine peut vous aider à prévenir le lymphome ou à vous sentir mieux pendant le traitement du cancer, conclut la spécialiste. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à se diriger vers des aliments plus sains."