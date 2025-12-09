Peau : les aliments riches en vitamine C boostent la production de collagène

L'ESSENTIEL La production de collagène et le renouvellement de la peau répondent directement à la quantité de vitamine C absorbée grâce à l'alimentation.

La vitamine C aide notamment à augmenter l'épaisseur de la peau et à favoriser la régénération cellulaire.

On trouve de la vitamine C dans les kiwis, les agrumes, les baies, les poivrons ou encore le chou frisé.

Pour avoir une jolie peau, n’hésitez pas à faire le plein d’aliments riches en vitamine C. Une nouvelle étude, menée par l’université d’Otago (Nouvelle-Zélande), montre que la production de collagène et le renouvellement de la peau sont stimulés par la vitamine C que vous mangez.

Les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Investigative Dermatology, le 28 octobre 2025.

La vitamine C favorise la régénération de la peau

Les bienfaits de la vitamine C pour la peau sont connus depuis des années. C’est d’ailleurs pourquoi elle est présente dans de nombreuses formules de nombreux produits de beauté. Mais comme elle est assez mal absorbée par la barrière cutanée, les chercheurs ont voulu vérifier si l’apport en vitamine C via l’alimentation n’était pas plus efficace. Ils ont ainsi réuni 24 adultes en bonne santé. La moitié d’entre eux vivait en Nouvelle-Zélande, l’autre en Allemagne.

"Tous ont reçu l'instruction de consommer deux kiwis gold par jour – l'équivalent de 250 microgrammes de vitamine C – pendant huit semaines. Nous avons ensuite prélevé des échantillons de peau avant et après l'intervention. Des analyses distinctes nous ont permis d'étudier les couches basales de la peau à Christchurch et la couche externe du derme, ainsi que les fonctions cutanées, en Allemagne", explique l’auteure principale Pr Margreet Vissers dans un communiqué.

Le niveau de régénération des échantillons de peau a été évalué, notamment par des mesures échographiques de l'épaisseur, de l'élasticité, de la protection UV et du renouvellement des cellules épidermiques.

Les analyses ont révélé une augmentation significative des niveaux d'épaisseur de la peau des participants. Ce qui reflète une hausse de la production de collagène et de la régénération de leurs cellules épidermiques. "Notre étude montre que la peau absorbe très efficacement la vitamine C présente dans la circulation sanguine. L'absorption par la couche épidermique externe semble également être privilégiée", explique la scientifique.

Vitamine C : comment faire le plein grâce à l’alimentation ?

"Nous suggérons qu'augmenter votre apport alimentaire en vitamine C permettra une absorption efficace de cette vitamine par toutes les couches de la peau", explique l’experte. "L'important est de maintenir un taux plasmatique optimal, ce qui est facilement réalisable chez une personne en bonne santé avec un apport d'environ 250 mg de vitamine C par jour. L'organisme ne stocke cependant pas cette vitamine. Nous recommandons donc d'en consommer au moins cinq fruits ou légumes par jour, dont un aliment très riche en vitamine C, afin d'adopter une bonne habitude."

Le kiwi n’est, en effet, pas le seul produit contenant des doses élevées de vitamine C. On retrouve ce nutriment dans de nombreux aliments. On peut entre autres citer la goyave (228mg pour 100 g), l’acérola (2850 mg pour 100g) le citron (120 mg pour 100g), les poivrons rouges (121 mg pour 100g), le thym (8mg pour 5 g), le piment (143 mg pour 100g), le persil (133mg pour 100g) ou encore le chou frisé (120 mg pour 100g).