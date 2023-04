Vitamine C : ses 4 bienfaits sur l’organisme

L'ESSENTIEL La vitamine C est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle essentiel dans la santé.

Il est recommandé pour les adultes de consommer 110 mg par jour de vitamine C. Elle est présente dans de nombreux fruits et légumes comme les agrumes, les cerises ou encore le persil.

La vitamine C lutte contre les radicaux libres, le stress oxydatif et le vieillissement. C'est également un élément important de la bonne santé des yeux et de la peau.

La vitamine C, aussi appelée acide ascorbique, joue un rôle essentiel dans notre santé. Pour autant, elle n’est pas produite par notre organisme. Elle provient uniquement de notre alimentation, et plus particulièrement les fruits (cerise, cassis, agrumes…) et les légumes (persil, thym, poivrons…).

La diététicienne Devon Peart de la Cleveland Clinic a détaillé les bienfaits de la vitamine C sur le site de l’établissement hospitalier américain.

La vitamine C lutte contre le stress oxydatif

La vitamine C est un puissant antioxydant. Elle protège l’organisme des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules et provoquer un stress oxydatif. "Une accumulation de radicaux libres est associée à un risque de maladies comme le cancer, les maladies cardiaques et l'arthrite", explique l’experte.

Pour bénéficier des effets protecteurs de la vitamine C, il est recommandé de veiller à avoir un apport quotidien d'environ 110 mg pour les adultes.

La vitamine C aide à protéger les yeux

Des travaux assurent que la vitamine C pouvait aider à prévenir plusieurs maladies oculaires comme la cataracte ou encore ralentir la progression de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Toutefois, la spécialiste américaine note que les résultats sont “mitigés”. Par contre, elle reconnait : "nous savons que la vitamine C agit comme un antioxydant pour les cellules de la rétine et de la macula (région centrale de la rétine, NDLR)".

La vitamine C participe à l'absorption du fer

Le fer est un élément indispensable au transport et à l’utilisation de l’oxygène par l’organisme. Et justement, la vitamine C favorise l’absorption du fer non héminique. Cet élément est présent dans les produits végétaux comme les haricots, les épinards ou encore les légumineuses et les noix.

"La consommation d'aliments riches en vitamine C dans le même repas avec des aliments végétaux riches en fer augmente la biodisponibilité du fer, ce qui signifie que vous en absorbez davantage", explique Devon Peart.

Par exemple, lorsque vous faites une salade à base de pousses d'épinards et d'orange : la vitamine C contenue dans l’agrume aide le corps à accéder et à absorber une plus grande quantité de fer des épinards qu’il pourrait si les légumes avaient été mangés seuls.

Cicatrisation, rides : la vitamine C est bonne pour la peau

Comme le rappelle l’ANSES, la vitamine C permet de "consolider les fibres de collagène, constitutives du tissu conjonctif qui soutient les cellules et structure ainsi les autres tissus". "Le collagène est une protéine qui donne à notre peau une apparence jeune", ajoute Devon Peart. Mais, surtout, c'est l’une des clés d’une bonne cicatrisation.

Selon des travaux parus en 2013, les personnes qui ne consomment pas suffisamment d'acide ascorbique, cicatrisent moins vite que celles qui ont un apport recommandé. Entre son action sur le collagène et ses effets anti-radicaux libres, la vitamine C se révèle être également un bon élément pour garder une peau en bonne santé ou encore ralentir son vieillissement et l’apparition des rides.