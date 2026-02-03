TDAH : l’exposition à certains métaux lourds augmente les risques

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont montré un lien entre l’exposition des enfants à certains métaux lourds et le développement du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

D’après leurs résultats, une exposition importante au plomb et au cuivre augmente énormément le risque de diagnostic de TDAH.

Le mercure est lié à une augmentation des troubles de l’attention.

En France, environ 5 % des enfants présentent un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), selon la Haute autorité de santé (HAS). Pour l’instant, les causes du TDAH ne sont pas encore connues avec certitude, mais les scientifiques ont plusieurs hypothèses. Par elles, l’hérédité, la génétique, le dysfonctionnement de certains circuits cérébraux, une carence en fer, la prématurité, la souffrance néonatale avec manque d’oxygène ou encore l’exposition au tabac et consommation d'alcool pendant la grossesse.

Cuivre, plomb, mercure, cadmium, arsenic et antimoine

Deux récentes études, respectivement publiées dans les revues Journal of Attention Disorders et Scientific Reports, ajoutent un élément à cette liste : l’exposition à certains métaux lourds pendant l’enfance. “Ces facteurs influencent le développement cérébral pendant la grossesse et les premières années de la vie, explique Fina Canals, membre de l'équipe de recherche qui a travaillé sur ces deux publications, dans un communiqué. Ces éléments s’accumulent dans des zones spécifiques du cerveau, comme l’hippocampe ou le cortex frontal, étroitement liées aux fonctions affectées par le TDAH.”

Pour explorer le lien entre l’exposition aux métaux lourds et le développement du TDAH, les chercheurs ont analysé les données de 205 enfants âgés de 6 à 16 ans. Parmi eux, 139 avaient reçu un diagnostic de TDAH, tandis que les 66 autres n’avaient pas de trouble neurodéveloppemental.

Tous ont passé des tests visant à mesurer leurs capacités cognitives, notamment la mémoire de travail, le raisonnement logique et la vitesse de traitement de l’information. La présence de métaux lourds dans leur organisme a été analysée à partir d’échantillons d’urine, en en recherchant spécifiquement six : le cuivre, le plomb, le mercure, le cadmium, l’arsenic et l’antimoine.

16 fois plus de risque de TDAH chez les enfants exposés au cuivre

Résultats : le TDAH était jusqu’à cinq fois plus fréquent chez les enfants présentant les niveaux de plomb les plus élevés. Pour le cuivre, l’association était encore plus marquée, avec un risque multiplié par seize. En revanche, le lien avec le cadmium et l'antimoine était bien moins important.

En ce qui concerne les symptômes, les auteurs ont observé plusieurs corrélations entre :

le cuivre et l’aggravation de l'inattention et l'impulsivité;

le plomb ou le cuivre et un ralentissement de la vitesse de traitement cognitif;

le mercure et une augmentation de l'inattention, de la fréquence des réponses omises et de l'inconstance des temps de réaction lors des tests cognitifs.

“Bien que l'étude ne prouve pas que les métaux lourds causent directement le TDAH, ses résultats renforcent l'idée qu'une réduction de l'exposition à ces éléments favoriserait un développement cérébral sain”, souligne Sharanpreet Kaur, co-auteure de l'étude. Ces métaux peuvent être présents partout dans l’environnement, c’est-à-dire dans les sols, l’eau, l’air et dans l’alimentation. Les chercheurs plaident donc pour la mise en place de mesures de santé publique plus strictes afin de protéger les enfants de leurs effets néfastes.