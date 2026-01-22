TDAH : il augmente le risque de problèmes de santé à la quarantaine

L'ESSENTIEL Les personnes qui ont des traits de TDAH à l'âge de 10 ans sont plus susceptibles que celles qui n'en ont pas d'avoir des problèmes de santé physique à 46 ans.

Elles ont également plus de risque d'avoir un handicap à la quarantaine.

Pour les chercheurs, leurs travaux montrent qu'il faut améliorer le diagnostic, le soutien et la prise en charge du TDAH.

On estime qu’environ 5 % des enfants présentent un TDAH. Ce trouble du neurodéveloppement, caractérisé par des niveaux élevés d’inattention, et/ou d’agitation et d'impulsivité, ne semble pas affecter uniquement leur développement et leur scolarité.

Une nouvelle étude d’University College London montre que les enfants ayant un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à l’âge de 10 ans ont un risque accru d’avoir des problèmes de santé physique ou un handicap à 46 ans.

Migraine, diabète, lombalgie, handicap : des risques accrus avec le TDAH

Cette recherche publiée dans la revue JAMA Network Open a repris les données de 10.930 participants de la cohorte britannique de 1970 menée par l’UCL. Il s’agit d’une vaste étude longitudinale portant sur des personnes suivies de leur naissance à un âge mûr.

Les analyses ont montré que les enfants présentant des symptômes de TDAH à l’âge de 10 ans étaient plus susceptibles de souffrir d'autres problèmes de santé à 46 ans. Dans le détail, ils avaient 14 % plus de risques de souffrir de deux troubles ou plus. Parmi les maux relevés, on peut citer la migraine, des problèmes de dos, un cancer, l'épilepsie ou le diabète. Parmi les personnes présentant des traits du TDAH élevés durant l'enfance, 42 % souffraient de deux problèmes de santé ou plus à la quarantaine, contre 37 % chez celles ne présentant pas de traits du TDAH élevés.

"Les personnes présentant des traits de TDAH élevé à l'âge de 10 ans étaient également plus susceptibles de souffrir d'une invalidité liée à la santé physique (déclarant avoir des problèmes au travail ou à d'autres activités quotidiennes en raison de leur santé physique) à l'âge de 46 ans", ajoutent les scientifiques dans leur communiqué. Ce lien était plus fort chez les femmes que chez les hommes.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le lien découvert

Pour les chercheurs, le lien qu’ils ont découvert entre le TDAH dans l’enfance et la santé future peut s'expliquer en partie par plusieurs facteurs : des taux plus élevés de problèmes de santé mentale, plus de tabagisme et un IMC plus important chez cette population. "D'autres études ont montré que ces personnes sont aussi plus susceptibles de vivre des événements stressants et de souffrir d'exclusion sociale, et ont moins de chances d'avoir accès rapidement au dépistage et aux soins médicaux"", ajoutent les auteurs.

"Tous ces facteurs explicatifs potentiels concordent avec le fait que le TDAH rend le contrôle des impulsions plus difficile, le besoin de gratification et de récompense immédiates plus intense, et est également associé à une santé mentale plus fragile, en partie à cause du désavantage social auquel sont confrontées les personnes atteintes de TDAH", explique le professeur Joshua Stott, auteur principal de l’étude.

Il précise : "Nous avons ici de nouvelles preuves préoccupantes selon lesquelles les personnes atteintes de TDAH sont plus susceptibles de connaître une santé plus mauvaise que la moyenne tout au long de leur vie". Ces patients peuvent "s’épanouir avec le soutien adéquat, mais celui-ci fait souvent défaut, à la fois en raison d’un manque de services de soutien adaptés et parce que le TDAH reste sous-diagnostiqué, en particulier chez les personnes d’âge moyen et les personnes âgées, dont les besoins ne sont pas pris en compte."

Face à ces résultats inquiétants, sa collègue Dr Amber John tient à rassurer : "il est important de noter que les personnes atteintes de TDAH forment un groupe diversifié, avec un éventail de forces et d'expériences différentes, et que la plupart mèneront une vie longue et saine". Toutefois, l’étude montre qu’il est "essentiel de leur apporter le soutien nécessaire et de répondre à leurs besoins afin d’améliorer leur santé physique et mentale", en améliorant la prise en charge et le diagnostic du trouble.