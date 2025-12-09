Le stress post-traumatique accélérerait le vieillissement cérébral chez les secouristes du 11 septembre

L'ESSENTIEL Les intervenants du 11 septembre souffrant de stress post-traumatique présentent un cerveau paraissant plus âgé que leur âge chronologique.

Plus ils ont été exposés et présents sur le site du World Trade Center, plus l'association entre le stress post-traumatique et l’âge cérébral est importante.

D’après les scientifiques, l'âge cérébral est biomarqueur qui pourrait être utilisé afin de surveiller la santé neurologique des populations exposées à un traumatisme.

Environ 23 % des hommes et des femmes qui ont participé aux opérations de sauvetage et de déblaiement, sur le site du World Trade Center, après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique persistant et cliniquement significatif, selon des scientifiques du Mount Sinai School of Medicine (États-Unis). De récentes études d'imagerie par résonance magnétique (IRM) structurelle et fonctionnelle démontrent des différences neuronales significatives entre les intervenants du World Trade Center atteints ou non de stress post-traumatique.

Stress post-traumatique : l’âge cérébral plus élevé chez les secouristes touchés

Pour comprendre comment ce trouble psychiatrique, survenant après un événement traumatisant, affecte le cerveau, l’équipe a utilisé BrainAgeNeXt, un modèle d'intelligence artificielle de pointe entraîné sur plus de 11.000 IRM, pour estimer l'"âge cérébral" de 99 personnes impliquées dans les opérations du 11 septembre. Parmi les participants, 47 étaient atteints de stress post-traumatique et 52 n'en souffraient pas. "La différence d'âge cérébral a ensuite été calculée pour chaque intervenant du World Trade Center en soustrayant l'âge chronologique de l'âge cérébral." Les auteurs ont observé que les secouristes souffrant de SSPT présentaient un cerveau paraissant significativement plus âgé que leur âge chronologique, comparés à ceux qui n'en souffraient pas.

Une durée d'exposition plus longue au World Trade Center amplifiait l’effet

D’après les résultats, publiés dans la revue Translational Psychiatry, la durée d'exposition au World Trade, à savoir le nombre de mois passés à travailler sur le site, modère l'association entre le stress post-traumatique et l’âge cérébral. "Ces données suggèrent que le syndrome de stress post-traumatique n'est pas seulement une affection psychologique, mais qu'il peut également avoir des effets mesurables sur le processus de vieillissement cérébral. Comprendre ces changements nous aide à reconnaître les conséquences neurobiologiques des traumatismes et peut orienter les interventions précoces visant à protéger la santé cérébrale", a déclaré Azzurra Invernizzi, qui a dirigé les travaux.

Selon les chercheurs, l'âge cérébral est un nouveau biomarqueur pertinent des lésions structurelles et pourrait être utilisé pour surveiller la santé neurologique des populations exposées à un traumatisme.