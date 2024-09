Stress post-traumatique : et si jouer à Tetris permettait de réduire les symptômes ?

L'ESSENTIEL Pour réduire les symptômes du stress post-traumatique, des chercheurs suédois ont pensé à un traitement est basé sur "la rotation mentale", qui est au cœur du jeu Tetris.

Les patients ayant joué à Tetris ont vu leur nombre de souvenirs traumatisants diminuer, passant de 15 à un flashback par semaine.

En outre, six mois après la séance traitement numérique guidée, ils présentaient des symptômes moins graves que les adultes du groupe témoin ayant écouté la radio durant l’intervention.

En cas de stress post-traumatique, les patients vivent avec des souvenirs désagréables et intrusifs d'un événement traumatisant, qui font souvent surface au quotidien. En outre, ils peuvent souffrir de tension excessive, de difficultés de sommeil et de concentration, ou de problèmes comportementaux, comme l’évitement. Ces différents symptômes "entraînent une détresse à la fois sous-clinique et clinique", selon des chercheurs de l'université d'Uppsala (Suède). C’est pourquoi ils ont décidé de trouver un moyen de les réduire et se concentrer en particulier sur la diminution, voire l’élimination, des flashbacks traumatisants.

Stress post-traumatique : 144 patients ont joué à Tetris ou écouté la radio

Dans une étude, publiée dans la revue BMC Medicine, l’équipe a recruté 144 professionnels de la santé de première ligne pendant l’épidémie de Covid-19, qui ont développé un stress post-traumatique. Les participants ont été répartis au hasard dans l'une des deux conditions suivantes. La moitié du groupe a été invitée à jouer à Tetris avec "rotation mentale", sur laquelle se base le traitement des scientifiques. "Lorsque vous regardez un objet sous un angle, vous pouvez imaginer à quoi il ressemblerait s'il était tourné dans une position différente et pouvait être vu sous un angle différent", ont-ils précisé. L'autre moitié des volontaires, à savoir le groupe témoin, a dû effectuer une tâche non visuelle : écouter la radio. Pendant cette intervention comportementale, les adultes ont surveillé et noté la fréquence de leurs souvenirs traumatisants liés au travail au début des travaux et cinq semaines après la séance de traitement numérique guidée.

Une séance de traitement numérique guidée diminue le nombre de flashbacks par semaine

Lors de l’inscription, les patients avaient en moyenne 15 flashbacks par semaine. Durant l’intervention, les personnes du groupe témoin avaient en moyenne cinq épisodes par semaine, mais ceux du groupe ayant fait une séance de traitement numérique guidée, incluant le jeu vidéo Tetris, n'en avaient en moyenne qu'un seul. Autre constat : six mois après la séance, les patients ayant utilisé la rotation mentale présentaient des symptômes moins graves du stress post-traumatique. Plus précisément, les professionnels ayant joué à Tetris ont connu environ la moitié moins de problèmes que le groupe témoin. "Les données sur les événements indésirables ont été acquises tout au long de l'essai, démontrant ainsi la sécurité. L'adhésion a été élevée", peut-on lire dans les résultats.

"Un traumatisme peut toucher n'importe qui. Si cet effet peut être obtenu avec un outil quotidien comme le jeu vidéo, cela pourrait être un moyen accessible d'aider de nombreuses personnes", a déclaré Emily Holmes, professeure qui a dirigé l'étude.