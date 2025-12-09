La détresse maternelle affecte le développement neurologique des enfants

L'ESSENTIEL La détresse psychologique maternelle est un facteur de risque de retard de développement de l'enfant.

L'impact est plus important quand les troubles de santé mentale sont présents au cours de l'année qui suit l'accouchement.

Pour les chercheurs, il est essentiel de soutenir la santé mentale maternelle de la grossesse jusqu'à 1 an après l'accouchement.

Au cours des dernières décennies, la littérature scientifique a maintes fois mis en évidence que les troubles psychiques des mères pouvaient impacter le développement et la santé de l'enfant. Mais il reste un élément moins bien identifié : quel est le meilleur moment pour agir et prévenir les difficultés ?

Des chercheurs de l’université de Toyama au Japon ont mené de nouvelles recherches pour répondre à cette question. Leurs résultats ont fait l’objet d’un article dans la revue du JAMA Network Open du 31 octobre 2025.

Développement de l'enfant : l'impact de la détresse maternelle est plus fort au cours de la 1re année

Afin de déterminer quand et comment la santé mentale maternelle peut impacter le développement de l’enfant, les scientifiques ont repris les dossiers de 82.418 paires mère-enfant vivant au Japon. Ils ont évalué la détresse psychologique maternelle (stress, anxiété, dépression…) pendant la grossesse ainsi qu’un an après l'accouchement. Le développement neuropsychiatrique des petits était, pour sa part, mesuré tous les 6 mois de 1,5 an à 3 ans.

L’analyse des données montre que la détresse psychologique maternelle un an après l'accouchement était plus fortement associée à un retard neurodéveloppemental chez les tout-petits que lorsqu'elle est ressentie pendant la grossesse. Cette constatation a été faite dans les cinq domaines de développement étudiés : la communication, la motricité globale, la motricité fine, la résolution de problèmes et les compétences sociales.

Par ailleurs, les effets s'additionnaient. C’est-à-dire que si la mère présentait une détresse psychique à la fois pendant et après la grossesse, le risque de retard de développement du bébé était plus important.

Soutenir la santé mentale des mamans de la grossesse au 1 an du bébé

"Les résultats de notre étude mettent clairement en évidence la nécessité de soutenir la santé mentale maternelle à tout moment, de la grossesse à un an après l'accouchement", souligne dans un communiqué le Dr Kenta Matsumura qui a dirigé les travaux.

Pour lui, ils confirment le besoin de dépistages permettant de détecter les jeunes mères en difficulté psychiques lors de la première année de l’enfant et de développer des interventions efficaces pour les aider à surmonter leurs troubles. Toutefois, il ajoute que l’étude ne remet pas en cause la nécessité d’avoir aussi un soutien prénatal.

"Lors de l’élaboration de politiques de santé publique, de santé maternelle et infantile et de soutien à la parentalité, ces observations seront essentielles pour une prise de décision fondée sur des données probantes", conclut le chercheur.