La musique peut faire battre votre coeur au bon rythme !

L'ESSENTIEL Une étude montre que le cœur peut se synchroniser avec certaines structures musicales.

Ces réactions physiologiques pourraient être utilisées pour créer des exercices cardiaques basés sur la musique.

Cette approche pourrait aider les patients en rééducation cardiovasculaire.

"A l'avenir, nous pourrions sélectionner ou créer une musique qui encourage les muscles du cœur à travailler." Au Royaume-Uni, des chercheurs du King's College de Londres ont montré que certaines structures musicales (rythme, volume sonore...) influencent directement des fonctions automatiques du corps, comme le rythme cardiaque ou la respiration. Cette découverte, publiée dans la revue European Heart Journal : Imaging Methods and Practice, ouvre la voie à de nouvelles thérapies musicales pour soutenir la santé cardiovasculaire.

Quand le cœur se synchronise avec la musique

Les chercheurs ont observé que notre organisme réagit aux caractéristiques expressives de la musique, notamment le tempo ou l'intensité sonore. Le cœur, la pression artérielle et la respiration peuvent ainsi se synchroniser avec certaines structures musicales appelées "phrases". Ces phrases musicales suivent souvent une forme en arc, avec une montée puis une descente d'intensité. Or, selon les scientifiques, ce type de structure peut entraîner les réponses physiologiques involontaires du corps, contrôlées par le système nerveux autonome.

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont reproduit une expérience réalisée il y a une quinzaine d’années. Vingt-quatre participants, dont douze choristes et douze non-choristes, ont écouté des extraits d'opéra pendant que leur rythme cardiaque, leur respiration et leur pression artérielle étaient mesurés. Les volontaires devaient également indiquer les moments où ils pensaient que la musique changeait de phrase. Les scientifiques ont ensuite comparé ces perceptions avec l'analyse musicale objective des partitions.

Résultat : les réactions physiologiques correspondaient davantage aux véritables structures musicales qu'aux perceptions subjectives des auditeurs. "Nous pouvons désormais cartographier la façon dont les cœurs s'alignent au fil du temps avec les phrases musicales", explique Natalia Cotic, doctorante au King's College et première autrice de l'étude, dans un communiqué.

Vers des "exercices" cardiaques basés sur la musique ?

Ces résultats pourraient permettre de concevoir des musiques capables de stimuler le système cardiovasculaire de manière contrôlée. "A l'avenir, nous pourrions sélectionner ou créer une musique qui encourage les muscles du cœur à travailler, selon Natalia Cotic. Cela pourrait constituer une sorte d'entraînement cardiovasculaire doux pour les personnes ayant des problèmes de mobilité ou en phase de récupération après une chirurgie."

Pour le professeur Pier Lambiase, cardiologue au Barts Heart Centre, la musique représente un outil unique pour comprendre les liens entre cerveau et cœur. "La musique affecte le cœur et le cerveau, et constitue un moyen universel et dynamique d'étudier leurs interactions", souligne-t-il. A terme, les chercheurs espèrent utiliser ces données pour développer des thérapies musicales personnalisées, non médicamenteuses cela va sans dire, destinées à améliorer la santé cardiaque.