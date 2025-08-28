Hypertension : et si le meilleur médicament était la musique ?

L'ESSENTIEL La tension artérielle se synchronise avec les structures phrastiques prévisibles de la musique.

Elle est aussi davantage affectée par le volume que par le tempo.

Selon les chercheurs, leur découverte pourrait ouvrir la voie à la création de traitements non pharmacologiques personnalisés basés sur la musique.

La musique adoucit les mœurs… et peut réguler la pression artérielle. Des chercheurs ont découvert que la tension artérielle se synchronise avec les structures prévisibles de la musique. Cette découverte, qui sera présentée le 31 aout lors du congrès annuel de l'European Society of Cardiology organisé à Madrid, pourrait conduire à la création d’une option non pharmaceutique dans la prise en charge de l’hypertension.

La pression artérielle est influencée par le volume et la structure des musiques

"Comme le langage, la musique a des motifs et des phrases qui forment des structures expressives, et c'est souvent ce qui touche les auditeurs", explique la professeure Elaine Chew, responsable de l'étude et pianiste de formation. Pour vérifier l’impact des notes sur le cœur, la scientifique et ses collègues ont réuni 92 participants ayant une moyenne d'âge de 42 ans. Leur tension artérielle était surveillée en permanence tandis qu’ils écoutaient neuf morceaux de piano tirés d’une playlist qui en contenaient 30. Un algorithme déterminant la structure, le tempo musical et le volume des musiques écoutés.

L’analyse des données a révélé que dans 25 morceaux sur 30, la pression artérielle était davantage influencée par le volume sonore que par le tempo. "Une meilleure prévisibilité des structures phrastiques musicales permettait à l'auditeur d'anticiper les changements de phrases et entraînait une meilleure synchronisation pression artérielle-musique, ce qui pourrait renforcer la capacité de l'organisme à réguler la pression artérielle", ajoutent les auteurs dans leur communiqué de presse.

Autre constat : c’est l’interprétation du pianiste anglais Harold Bauer de la transcription de la Sérénade de Franz Schubert par Franz Liszt – un morceau dont la structure est très prévisible – qui a enregistré le plus grand impact sur la tension artérielle des volontaires.

"De tout temps et à travers les cultures, les humains ont bougé et vibré au rythme de la musique. Il y a probablement des avantages biologiques et sociaux à pouvoir coordonner nos actions selon un rythme externe, comme les personnes sur un bateau synchronisant leur aviron", précise la Pr Chew.

"Pour coordonner nos actions de cette manière, nous devons être capables d'anticiper le début et la fin des cycles rythmiques. C'est cette anticipation qui influence probablement nos cycles cardiorespiratoires. Se synchroniser sur des structures musicales est une sensation agréable : des recherches ont montré que la musique utilise le même système de récompense que la nourriture, le sexe et les drogues", ajoute l'experte

Hypertension : une playlist personnalisée pour réguler la tension

Les chercheurs affirment que ce lien entre musique structurée et régulation du rythme cardiaque pourrait ouvrir la voie à la création de thérapies cardiovasculaires non pharmacologiques personnalisées basées sur la musique.

"Ces thérapies pourraient être adaptées à chaque individu, nous rapprochant ainsi de la musique en tant que médecine de précision. À plus long terme, nous pourrions peut-être un jour utiliser la musique pour prévenir les maladies cardiaques ou ralentir, arrêter ou inverser leur progression", conclut le professeur Chew.