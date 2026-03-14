Troubles de l'alimentation : comment les repérer chez les ados

L'ESSENTIEL Les troubles du comportement alimentaire ne sont pas toujours associés à des signes visibles.

L'influence des réseaux sociaux peut donner l’impression que certains corps ou modes de vie sont la norme.

Il est plus utile d’observer l’évolution globale du comportement d’un adolescent que de se concentrer uniquement sur ce qu’il mange.

Autrefois, les troubles du comportement alimentaire étaient surtout associés à des signes visibles, comme une perte de poids importante ou des crises alimentaires marquées. Aujourd’hui, ils peuvent se manifester de façon plus discrète à travers un mode de vie « plus sain » ou en investissant le sport. Cette évolution rend leur repérage plus difficile.

Le piège du “manger sain” et de la performance

De nombreux adolescents s’intéressent aujourd’hui à la nutrition, au sport ou à la santé. L’alimentation équilibrée et la discipline sportive étant valorisées socialement, chez certains jeunes elles peuvent progressivement se transformer en contrôle excessif : élimination de plus en plus d’aliments comme les produits sucrés, les matières grasses ou certains féculents.

De la même manière, un investissement intense dans le sport peut parfois masquer un besoin de contrôler son poids ou son apparence. De l’extérieur, ces choix peuvent sembler raisonnables, mais quand ces règles deviennent trop strictes ou provoquent de l’anxiété ou de la culpabilité, la frontière entre un mode de vie équilibré et un comportement préoccupant devient alors difficile à distinguer.

L’influence silencieuse des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux jouent aujourd’hui un rôle majeur dans la façon dont les adolescents perçoivent leur corps. Sur ces plateformes, ils découvrent des routines sportives intensives, des régimes très restrictifs ou des transformations physiques spectaculaires. Les images sont souvent retouchées ou sélectionnées pour montrer une version idéalisée de la réalité.

Cette exposition permanente peut favoriser la comparaison et donner l’impression que certains corps ou modes de vie sont la norme. Les algorithmes enferment les jeunes dans des contenus similaires en les exposant à des dizaines de contenus sur la même thématique. Cette répétition peut nourrir une insatisfaction corporelle ou une quête de perfection impossible à atteindre.

Des signaux émotionnels plutôt qu’alimentaires

Dans de nombreux cas, les premiers signes d’un trouble alimentaire ne concernent pas directement la nourriture, mais le rapport que l’adolescent entretient avec lui-même. Certains jeunes deviennent par exemple très critiques envers leur corps, d’autres évitent les repas en famille, se montrent plus irritables ou se replient sur eux-mêmes.

C’est pourquoi il est souvent plus utile d’observer l’évolution globale du comportement d’un adolescent que de se concentrer uniquement sur ce qu’il mange. Dans ces situations, maintenir un dialogue ouvert est essentiel. Plutôt que de critiquer ou de surveiller de près l’alimentation d’un jeune, il peut être plus aidant de s’intéresser à ce qu’il ressent et l’inciter éventuellement à consulter un professionnel de santé.

En savoir plus : "Victoire sur les troubles alimentaires : en finir avec anorexie, boulimie et hyperphagie" de Jean-François Marmion, Alain Perroud et Nathalie Eyraud.