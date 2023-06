Troubles de l’alimentation, automutilation: le lourd tribut des jeunes anglaises à la crise sanitaire

L'ESSENTIEL L’anorexie mentale, la boulimie, l’hyperphagie boulimique font partie des troubles des conduites alimentaires (TCA).

Une hausse des cas de TCA et d’automutilation a été constatée au Royaume-Uni entre mars 2020 et mars 2022.

La pandémie de Covid-19 serait l’une des causes responsables de l’augmentation des troubles de l’alimentation et d’automutilation.

Les troubles des conduites alimentaires (TCA) comprennent l’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie boulimique. Ces comportements alimentaires peuvent perdurer dans le temps, et avoir des répercussions psychologiques ainsi que physiques.

Un lien fort entre la pandémie de Covid-19 et l’augmentation des TCA

Dans une étude publiée dans the Lancet, des chercheurs ont identifié une hausse des TCA chez les jeunes filles âgées de 13 à 16 ans au Royaume-Uni au cours des deux premières années de la pandémie de Covid-19, de mars 2020 à mars 2022. Ils ont également enregistré une forte hausse des cas d’automutilation sur la même population.

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques du Centre de pharmaco-épidémiologie et de sécurité des médicaments de l’Université de Manchester (Royaume-Uni) ont analysé les dossiers médicaux de plus de 9 millions de jeunes patients âgés de 10 à 24 ans. Dans un second temps, ils ont utilisé des données médicales produites de 2010 à 2020, afin de déterminer les taux attendus de TCA et d’automutilation si la pandémie de coronavirus n’avait pas eu lieu. Les taux réels de diagnostics évalués entre mars 2020 et mars 2022 ont ensuite été comparés aux taux estimés.

Le taux de diagnostics d’automutilation est 38 % plus élevé que prévu entre 2020 et 2022

D’après les chercheurs, le taux de diagnostics des TCA a été 42 % plus élevé que prévu chez les filles âgées de 13 à 16 ans de mars 2020 à mars 2022. Près de 3.862 cas ont été enregistrés contre 2.713 cas prévus si la pandémie n'avait pas eu lieu. Un constat similaire a été observé pour les cas d’automutilation. Le taux de diagnostics a été 38 % plus élevé que prévu, avec 9.174 cas recensés contre 6.631 cas prévus.

Les auteurs de l’étude ont indiqué que l’augmentation significative des TCA et de l’automutilation est une conséquence à long terme de la pandémie. Ils ont appelé à l'amélioration des mesures de diagnostic précoce des difficultés de santé mentale, à l'accès rapide aux traitements, et au soutien continu des professionnels de santé, afin de limiter le risque de persistance de ces troubles à l'âge adulte.