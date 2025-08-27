Arrêt cardiaque : l’apnée du sommeil accroît le risque chez les enfants épileptiques

L'ESSENTIEL Les enfants épileptiques et souffrant d’apnée du sommeil présentent un risque significativement accru d’arrêt cardiaque et de dysrythmie cardiaque.

L'adéno-amygdalectomie pourrait atténuer ce risque, tandis que l'utilisation prolongée de la PPC (traitement par ventilation à pression positive continue) pourrait l'augmenter.

"Ces résultats soulignent l'importance de stratégies thérapeutiques individualisées chez les patients", selon les chercheurs.

Les enfants épileptiques présentent un risque d'arrêt cardiaque, c’est-à-dire que le cœur cesse soudainement de battre. Pour rappel, la principale cause d'arrêt cardiaque chez les nourrissons et les enfants est l'insuffisance respiratoire due à divers troubles respiratoires, par exemple l’obstruction des voies respiratoires, la noyade, une infection, le syndrome de mort subite du nourrisson ou l’inhalation de fumée. Cependant, d’après le Manuel MSD, l'arrêt cardiaque soudain chez l'enfant et l'adolescent est le plus souvent dû à une arythmie résultant d'une canalopathie ou d'une anomalie cardiaque structurelle sous-jacente.

Des enfants épileptiques et souffrant d’apnée du sommeil suivis durant 10 ans

L’apnée du sommeil peut aggraver le risque d’arrêt cardiaque. C’est ce qu’ont récemment signalé des chercheurs de l’université nationale Cheng Kung de Taïwan. Pour parvenir à cette conclusion, ces derniers ont mené une étude au cours de laquelle des personnes de moins de 18 ans ont été recrutées. Chez les participants, une épilepsie a été diagnostiquée entre janvier 2000 et mars 2025. "L’apnée du sommeil a été identifiée à l'aide des codes de la Classification internationale des maladies, dixième révision, modification clinique (CIM-10-CM) et des enregistrements de polysomnographie." Le risque d’arrêt cardiaque et de dysrythmies cardiaques a été évalué sur des périodes de suivi de 5 et 10 ans.

Apnée du sommeil : "le risque d’arrêt cardiaque était accru en cas d'épilepsie réfractaire"

Les résultats, publiés dans la revue Pediatrics, ont montré que par rapport à des jeunes épileptiques mais non touchés par l’apnée du sommeil, ceux souffrant de ce trouble de la ventilation nocturne présentaient l'incidence la plus élevée d’arrêt cardiaque. Au cours des périodes de suivi de dix ans, les personnes épileptiques et atteintes d’apnée du sommeil présentaient un risque accru de dysrythmie cardiaque. "Le risque d’arrêt cardiaque était accru en cas d'épilepsie réfractaire", à savoir lorsque que les patients ne répondent pas de façon satisfaisante aux médicaments antiépileptiques. En outre, un risque élevé d’arrêt cardiaque a été observé en cas de traitement par pression positive continue à long terme, tandis qu'un risque réduit a été observé avec l'adéno-amygdalectomie, une opération visant à retirer les amygdales et les adénoïdes.

"Ces résultats soulignent l'importance de stratégies thérapeutiques individualisées chez les patients pédiatriques épileptiques et atteints d’apnée du sommeil comorbides afin de réduire le risque d’arrêt cardiaque", ont conclu les auteurs.