Arrêt cardiaque : les survivants peuvent-ils se souvenir de leur «mort» ?

L'ESSENTIEL Après un arrêt cardiaque, des personnes expliquent avoir été confrontées à une expérience de mort imminente.

Selon des chercheurs, cela pourrait être lié aux variations de l’activité cérébrale.

Les personnes feraient alors face à une désinhibition qui leur donne accès à tous leurs souvenirs, même les plus anciens.

Affronter la mort de près, avoir l'impression de voir le film de son existence défiler, et retrouver la vie : c’est ce que ressentent les personnes ayant eu une expérience de mort imminente. Elles ont été inconscientes, souvent après un accident, et sont revenues à la vie mais ont ressenti des choses pendant ce moment d'inconscience. Ce phénomène intrigue les scientifiques. Dans la revue Resuscitation, des chercheurs américains présentent les résultats d’une étude menée sur des personnes ayant survécu à un arrêt cardiaque. Parmi elles, plusieurs ont eu une expérience de mort imminente.

Arrêt cardiaque : des patients se souviennent de la réanimation, alors qu’ils étaient inconscients

Ces scientifiques de la NYU Grossman School of Medicine ont suivi 567 hommes et femmes ayant subi un arrêt cardiaque. "Un sous-ensemble de 85 patients a bénéficié d’une surveillance cérébrale pendant la réanimation cardio-pulmonaire, précisent les auteurs. Des témoignages supplémentaires de 126 survivants d'un arrêt cardiaque ayant des souvenirs ont également été examinés pour permettre une meilleure compréhension des thèmes liés à l'expérience de mort imminente." Ils ont constaté que quatre patients sur dix avaient des souvenirs de la réanimation cardio-pulmonaire, "non pris en compte par les mesures standard" de l’activité cérébrale. Ces survivants de l’arrêt cardiaque ont décrit des expériences de mort imminente survenues alors qu'ils étaient apparemment inconscients.

L'étude a également révélé que parmi les patients qui ont bénéficié d'une surveillance cérébrale, près de 40 % avaient une activité cérébrale qui revenait à la normale, ou presque, alors qu’ils avaient eu un encéphalogramme plat et une réanimation qui avait duré une heure. "Bien que les médecins pensent depuis longtemps que le cerveau subit des dommages permanents environ 10 minutes après que le cœur cesse de lui fournir de l'oxygène, nos travaux révèlent que le cerveau peut montrer des signes de récupération électrique pendant et après une longue période de réanimation", explique Sam Parnia, auteur principal de cette étude. Ces changements sont les signes potentiels de l’expérience de mort imminente.

Comment expliquer ces souvenirs de mort imminente vécus par les survivants à un arrêt cardiaque ?

"Les survivants rapportent depuis longtemps avoir une conscience accrue et des expériences puissantes et lucides", indiquent les auteurs de l’étude. Par exemple, cela peut être une perception de séparation du corps, une impression de pouvoir observer les évènements en cours sans ressentir de douleur, l’émergence de souvenirs anciens. "Ce nouveau travail montre que ces expériences de mort étaient différentes des hallucinations, des délires, des illusions, des rêves induits par la réanimation", préviennent ces scientifiques. Selon eux, cela pourrait être lié à la réduction de l’activité cérébrale, lorsque l’encéphalogramme est plat, le cerveau se libère de ses systèmes inhibiteurs. "Ce processus, connus sous le nom de désinhibition, peut ouvrir l'accès à ‘de nouvelles dimensions de la réalité’", estiment-ils, dont la résurgence de souvenirs anciens et récents. Pour Sam Parnia, ces résultats éclairent sur des facettes méconnues de la conscience humaine, mais pourraient aussi permettre de prévenir les lésions cérébrales liées aux arrêts cardiaques.