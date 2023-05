Expérience de mort imminente : une forte activité cérébrale repérée chez des mourants

L'ESSENTIEL Une précédente étude avait enregistré des ondes gamma dans le cerveau d'animaux mourants.

Un article scientifique, paru le 1er mai, montre qu'une activité similaire a été repérée chez des humains en train de mourir des suites d'un arrêt cardiaque.

Toutefois, des études supplémentaires sur des échantillons plus importants et avec des patients ayant survécu, sont nécessaires pour confirmer les conclusions des chercheurs.

Souvenirs qui défilent, rencontre avec des proches décédés, vive lumière blanche… les récits des personnes ayant eu une expérience de mort imminente laissent imaginer qu’il se passe quelque chose même si le cœur s’est stoppé.

Des chercheurs de l’université du Michigan apportent une explication. Ils ont mis en lumière une augmentation de l’activité cérébrale dans le cerveau des mourants. Leur découverte a fait l'objet d'un article paru dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, le 1er mai 2023.

Activité cérébrales : des ondes gamma repérées chez le cerveau des mourants

Des travaux menés, il y a près de 10 ans, ont démontré la présence de signatures similaires à une activation par des ondes cérébrales Gamma dans le cerveau d’animaux mourants. Ces dernières sont associées à une grande concentration, au traitement de l’information, mais surtout à la conscience. La nouvelle étude révèle que des éléments semblables sont observés dans le cerveau humain privé d’oxygène à la suite d’un arrêt cardiaque.

L’équipe avance cette hypothèse après avoir identifié quatre patients comateux décédés des suites d'un arrêt cardiaque à l'hôpital alors qu'ils étaient sous surveillance d’un électroencéphalogramme (EEG). Lors du retrait de leur assistance respiratoire effectué avec l’accord des familles, deux des mourants ont montré une augmentation de la fréquence cardiaque ainsi qu'une augmentation de l'activité des ondes gamma.

"De plus, l'activité a été détectée dans la zone dite des “corrélats neuronaux de la conscience ”, c’est-à-dire la jonction entre les lobes temporaux, pariétaux et occipitaux à l'arrière du cerveau. Cette zone a été corrélée avec les rêves, les hallucinations visuelles dans l'épilepsie et les états de conscience altérés dans d'autres études sur le cerveau", expliquent les auteurs de l’étude dans un communiqué.

Expérience de mort imminente : des études supplémentaires nécessaires

"La façon dont une expérience vivace peut émerger d'un cerveau dysfonctionnel pendant le processus de la mort est un paradoxe neuroscientifique", explique le Pr George Mashour qui a participé à l’essai.

En revanche, les deux autres patients suivis n'ont pas affiché la même augmentation de la fréquence cardiaque ou de l’activité cérébrale au moment de leur décès. Les scientifiques reconnaissent ainsi qu’il est impossible d'établir de manière certaine des corrélations entre les signatures neurales de conscience et l'expérience de mort imminente. “Cependant, les résultats observés sont définitivement passionnants et fournissent un nouveau cadre pour notre compréhension de la conscience cachée chez les humains mourants", précise la neurologue Nusha Mihaylova, également auteur de l’article.

Les chercheurs ont ainsi prévu de mener des travaux plus importants, incluant entre autres des échantillons plus larges ou encore des patients ayant survécu au coma, pour confirmer les conclusions avancées après cette expérience.