Arrêt cardiaque soudain : et si boire du champagne et du vin blanc réduisait le risque ?

L'ESSENTIEL Au total, 56 facteurs de risque non cliniques associés à l’arrêt cardiaque soudain, couvrant le mode de vie, les mesures physiques, les facteurs psychosociaux, le statut socioéconomique et l’environnement local, ont été identifiés.

L’amélioration de ces profils défavorables pourrait prévenir jusqu’à 63 % des cas.

Les scientifiques ont observé les effets protecteurs associés à trois facteurs : l’utilisation d'un ordinateur, la consommation accrue de champagne et/ou de vin blanc et de fruits.

Identifier les facteurs de risque non cliniques modifiables associés à l'incidence de l'arrêt cardiaque soudain, c’était l’objectif de scientifiques de l’université Fudan (Chine). Pour rappel, cet arrêt de l'activité mécanique cardiaque, provoquant la cessation de la circulation du sang, est un problème de santé publique mondial qui a de profondes conséquences physiques et psychosociales pour les personnes touchées, ainsi que des répercussions considérables sur les familles, les amis et des communautés entières. Son taux de mortalité élevé et son imprévisibilité en font l’une des principales causes de décès dans le monde.

56 facteurs de risque non cliniques liés à l’arrêt cardiaque soudain

Dans une étude, parue dans la revue Canadian Journal of Cardiology, l’équipe a extrait des données sur 125 facteurs de risque potentiellement modifiables de la UK Biobank. "Le fardeau attribuable à l’arrêt cardiaque soudain a été évalué sur la base de l'amélioration des profils défavorables", a-t-elle précisé. Sur 502.094 personnes, 3.147 ont subi un arrêt cardiaque soudain au cours d'un suivi médian de 13,8 ans. Les auteurs ont montré que cette perte subite des fonctions cardiaques était liée à 56 facteurs de risques non cliniques couvrant le mode de vie, les mesures physiques, les facteurs psychosociaux, le statut socioéconomique et l’environnement local.

En éliminant le tiers de tous les facteurs de risques, 40 % des cas d’arrêt cardiaque soudain pourraient être évités, selon les auteurs. Ce chiffre atteindrait 63 % si les deux tiers étaient éliminés. Les résultats ont révélé que les habitudes de vie semblaient contribuer le plus à la prévention de l’arrêt cardiaque soudain, représentant respectivement 13 % et 18 % des cas après une élimination dite "conservatrice" et complète.

Arrêt cardiaque soudain : boire du champagne et du vin blanc pourrait vous protéger

"L'analyse a confirmé les effets protecteurs associés à trois facteurs : l’utilisation d'un ordinateur, la consommation accrue de champagne et/ou de vin blanc et de fruits. (…) Cela remet en question les hypothèses de longue date sur la spécificité des propriétés cardioprotectrices du vin rouge", ont déclaré les scientifiques. Ils ont également mis en avant l'effet cardioprotecteur associé à l’humeur positive, la gestion du poids, le contrôle de la tension artérielle et une meilleure éducation.